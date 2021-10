Tiden er overmoden for å legge seg langpaddeflat

Sandvikens herretrenere må belite seg.

Disse bildene er stridens kjerne. Etter at treneren for Sandvikens herrelag tok dem ned, er de nå hengt opp i bortegarderoben.

Rune Titlestad Tidligere idrettsdirektør i Bergen kommune

Pål Hafstad Thorsen Tidligere idrettsbyråd (Ap)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I 50 år har man kjempet for å få utviklet fotball for kvinner i Bergen og Norge. Lokalt og nasjonalt har IL Sandviken stått i spissen for likestilling i idretten ved å gi like muligheter for kvinner som menn.

Det var derfor en stor anerkjennelse når byrådet og bystyret i Bergen i 2015 besluttet å ruste opp Stemmemyren med ny fotballbane, samt bygge nytt garderobe- og tribunebygg for å møte kravene for spill i Toppserien for kvinner.

Samtidig sikret byens politikere at det ble bygget ny kunstgressbane for bredde-, barne- og ungdomsfotball for Bergenhus bydel. Utviklingen av hele Stemmemyren for topp- og breddefotball hadde aldri skjedd uten IL Sandviken og ildsjelene rundt kvinnelaget og toppfotballen spesielt.

Tidligere idrettsdirektør Rune Titlestad (til h.) og tidligere idrettsbyråd Pål Hafstad Thorsen mener dagens politikere må ta affære og la damefotballen få prioritet på Stemmemyren, slik intensjonen var.

Derfor reagerer vi skarpt på historien vi får høre om at trenerteamet til IL Sandvikens 3.-divisjonslag for herrer påstår at de blir forstyrret av at de deler garderobe og ser plakater med bilder av kvinnene på Norges beste lag i Toppserien, Sandviken Toppfotball. Dette er pinlig, flaut og historieløst.

Det har seg nemlig sånn at da Ap/KrF/V-byrådet i 2015 fremmet forslag om at bystyret skulle bevilge penger til et anlegg for topp- og breddefotball på Stemmemyren, så var det fordi det var ønsket å utvikle et anlegg hvor kvinner skulle ha førsteprioritet. Anlegget skulle utvikles på deres premisser og for å innfri kravene i Toppserien. Det var en viktig likestillingssak i idretten og et løft for kvinnefotballen i Bergen.

Talen fra byens øverste politiske ledelse, byrådsleder Harald Schjelderup (AP), var ikke til å ta feil av: «Vi er veldig glade for å kunne presentere et av de viktigste løftene for kvinnefotball i Norge – det første anlegget hvor kvinner har prioritet. Byen vår trenger et nytt arrangementsbygg for toppfotball kvinner. Derfor prioriterer vi midler til dette ved Stemmemyren idrettsplass».

Alle som har fulgt litt med i timen, vet at SK Brann pyntet opp garderobene på stadion med flotte plakater til Sandviken-kvinnenes kamp mot Arna Bjørnar 4. september. Dette var så stilig at Sandviken Toppfotball tok med seg ideen (og plakatene) til Stemmemyren for å gjøre stas på laget som leder toppserien og briljerer med nydelig fotball som Norges beste lag. Det handler enkelt og greit om å skape garderobe- og toppidrettskultur.

Sandviken har hatt mye å juble for i år. Her feires Elisabeth Terlands scoring i cupsemifinalen mot LSK forrige helg.

Disse plakatene river altså trenerne til herrenes 3.-divisjonslag ned fordi det «forstyrrer» dem. Plakatene hiver de inn på et lagerrom. Med det resultatet at kvinnene nå har flyttet ut av garderoben og byttet til en mindre i samme bygg, hvor de kan få slå røtter og bygge toppidrettskultur i fred. Vi vedder på at herrene på laget ikke har noe imot å ha forbilder å se opp til fra sin amatørhverdag, en mulighet til å drømme seg til hva toppfotballen faktisk har å by på.

Når toppserielaget til Sandviken nå ønsker å skape en garderobekultur, er dette helt i tråd med hva anlegget var tenkt som. På samme måte er det ivaretatt på Arna idrettspark for Arna-Bjørnar og på Åsane Arena for nettopp Åsane. Vi er veldig tydelige på at det innenfor kommunens drift av Stemmemyren er fullt mulig å kombinere topp- og breddefotball.

Vi ber derfor de ansvarlige politikerne og kommuneledelsen ta affære og følge opp de premissene som lå til grunn for utviklingen av idrettsanlegget. Tiden er overmoden for at enkelte av herrene i IL Sandviken legger seg langpaddeflat og beliter seg.