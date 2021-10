En bergenser krysser sitt spor

Hvorfor uttrykkes det ikke mer glede over hva Bergen får til?

UiB er i år 75 år og UiT Norges arktiske universitet 53 år. Det har vært 53 år med godt samarbeid, men også konkurranse, skriver bergenser og tidligere UiT-rektor Jarle Aarbakke.

Jarle Aarbakke Bergenser og tidligere rektor ved Universitetet i Tromsø

Jeg ble i sommer tipset av en bergenserinne om boken «Bergenseren» og kjøpte den på vei hjem til Tromsø. Det er en bok det er morsomt å lese. Den har et fascinerende konstant blikk på 1814 som året da Christiania ble hovedstad, og ikke Bergen, som i århundrer var Norges største by.

Den stolte Hansastaden blir en norsk kommune styrt fra Oslo. Et kapittel med den dramatiske tittel «Bergens fall» beskriver at selvbildet som et eget rike raskt ble utfordret av nye realiteter. Teksten siterer mange skarpe, vittige og kjente bergenstunger fra sent 1900-tall som beretter om Bergens nedgang.

Nedgang? Fall?

Jarle Aarbakke har siden 1976 arbeidet på Universitetet i Tromsø og dagens Universitetssykehuset i Nord-Norge. I perioden 2001–2013 var han rektor ved UiT. Her avbildet på forskningsskipet Helmer Hanssen i forbindelse med besøk fra Jens Stoltenberg og Russlands daværende president, Dimitrij Medvedev.

Jeg er født og oppvokst i Bergen og trente fotball som 13-åring på Stadion med Kniksen og andre Brann-lilleputter. Jeg nevner det fordi det pleier å stoppe alle diskusjoner om opphavet mitt.

Etter medisinstudier i Oslo og Bergen og spesialistutdanning kom jeg til Tromsø i 1976. Kontakten med Bergen og Vestlandet har vært jevn med familie og landsted, venner og profesjonelle sammenhenger.

De siste årene har jeg gledet meg som en unge over å kunne ta Bybanen fra Flesland til lyden av Nystemten gjennom nå urbane deler av det gamle Fana. Busser i byen går hyppig og klimavennlig. Turen til Askøy er nå et luksusvalg mellom tunneler og bro, eller en nydelig ti minutters hurtigbåttur fra Strandkaien mellom Nordnes og Skolten i Norges vakreste havn. Nedgang?

På vei mot Fløyen med utsikt sørover Bergensdalen ruver Haukeland universitetssjukehus i stadig utbygging som et moderne tempel. Litt nærmere sees bygg for Odontologi og Alrek helseklynge der lege- og tannlegestudentene får sin teoretiske og kliniske utdanning. Nedgang? Får ikke bergenserne hjelp på Harvard-nivå mot livstruende sykdom i løpet av minutter?

Fra Fløyen glir blikket over Nygårdshøyden med Bergen Museum grunnlagt i 1825, der virkelige verdensstjerner som Gerhard Armauer Hansen og Fridtjof Nansen gjorde banebrytende forskning på slutten av 1800-tallet.

Utsikten mot Øygarden blir mer fattig på detaljer, men sykkel-VM ga oss som lever i utlendighet luftbilder på TV over det norske teknologieventyret basert på kunnskapshuben Bergen. En svensk forsker studerte svenskers språk i Bergen på 1970-tallet, før og etter oljen. Forskningen viste at før oljen snakket alle svenskene svensk, etter oljen øvde svensker på å snakke norsk. Tegn på oppgang?

Fridtjof Nansen var blant de vitenskapelige pionérene ved Bergen Museum, som var kimen til Universitetet i Bergen.

Alt dette er selvsagt vel kjent for historieprofessor Morten Hammerborg, som er forfatteren av «Bergenseren». Og likevel er det slik at bergenserens følelse av særegenhet er i beste velgående slik forfatteren og mange andre observerer det? Mye skyldes forholdet til hovedstaden i en linje tilbake til 1814. Men hva med andre norske byer og deres forhold til hovedstadsmakten i samme periode? Og hvis bergenseren fortsatt er særegen i det perspektivet nå mer enn 200 år etter, hvorfor er det slik?

I «Bergenseren» får vi en god fremstilling av hvor viktig helse og utdanning har vært for Bergen med Haukeland universitetssjukehus og UiB. Det var av de aller viktigste strategiske handlingene i forrige århundre. Bergen kommune og private aktører var de som finansierte det, mens staten tok regningen for tilsvarende utbygginger i Oslo.

Dynamikken likner på det vi så på 1960-tallet i Tromsø. Og det var definitivt legemangelen i Nord-Norge som utgjorde den politiske murbrekkeren for et universitet lokalisert til Tromsø. Det var massiv motstand fra fagfolk og toneangivende miljøer i Oslo. Tre menn var avgjørende for at Tromsø fikk sitt universitet i 1968.

To av disse arbeidet ved UiB: professorene Torstein Inge Bertelsen og Erik Waaler. Den tredje var departementets ekspedisjonssjef Enevald Skadsem. Jeg liker å tenke på at de to UiB-ansatte, som var mine lærere, gjorde en solidarisk forskjell for en landsdel som var verre stilt enn et nyetablert universitet i Bergen, som også slet med forholdet til hovedstaden.

Universitetene og universitetssykehusene har vært helt sentrale i regionbyggingen rundt Bergen og Tromsø. I dag er de den kraftigste motvekten mot demografiendringer i Norge, som mye skyldes at hovedstaden Oslo har flest tilbud med private og offentlige kunnskapsarbeidsplasser for ansattes partnere. Jeg opplever at dette er erkjent av mange i Tromsø med sin korte byhistorie fra 1794 og sitt unge universitet.

Jeg vet ikke nok om dagens Bergen til å være annet enn spørrende. Spørrende til om tromsøværinger er mer oppmerksomme på kunnskapsinstitusjonenes betydning for byen de bor i enn bergenserne? Kan det være derfor at jeg under lesingen av «Bergenseren» ble forundret over at det kanskje, jeg gjentar kanskje, ikke er allment uttrykt glede over hva man får til i Bergen?

At noe bryter med selvbildet? At forestillingen om Hansastaden er sterkere enn forestillingen om en moderne nordeuropeisk og nordatlantisk kunnskapsby? Jeg vil gratulere bergenserne med universitet gjennom 75 år – bergenserne som enten på tross av eller på grunn av forbannelsen over 1814 fortsatt e nåkke for seg sjøl!