En sosialdemokratisk krisepolitikk

Vi er krystallklare på målet med norsk energipolitikk.

Benjamin Jakobsen og Linda Monsen Merkesdal (Ap) svarer kritisk BT-leser.

Linda Monsen Merkesdal Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Benjamin Jakobsen Vararepresentant til Stortinget for Arbeiderpartiet

Svar til innlegget «Vinteren da det norske sosialdemokratiet døde» (BT 8. februar).

Arbeiderpartiet har i regjering allerede etter 100 dager staket ut en ny kurs for Norge, der forskjeller utjevnes, arbeidsplasser skapes og klimautslipp kuttes. Selv om de første månedene har vært preget av kriser, leverer vi på valgløftene våre.

Ryktet om sosialdemokratiets død er sterkt overdrevet. Faktum er at sosialdemokratiet i Europa står sterkere enn på lenge. I 2010 levde 75 prosent av EUs innbyggere i et land ledet av en konservativ regjeringssjef, i 2022 er tallet 15 prosent.

Både Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og Spania styres i dag av en sosialdemokrat. Her i Norge økte Arbeiderpartiet sin oppslutning med nesten ti prosent på under ett år (fra januar 2021 til valgresultatet i september).

Dette forteller oss at folk i krisetider søker til sosialdemokratiet for trygghet og forutsigbarhet. Det er en enorm tillit som vi hver eneste dag jobber for å gjøre oss fortjent til.

I løpet av denne krisen har vi hørt mange historier. Historier om studenter som lar være å dusje og som lever i iskalde kollektiv, og om minstepensjonister som planlegger dagene sine ut ifra når strømmen er billigst.

Denne krisen har for alvor vist oss hvor avhengig vi er av strøm for å få hverdagen til å gå rundt. Det at alle har råd til å betale strømregningen, er helt grunnleggende. Regjeringen har derfor fått på plass en strømpakke der staten dekker 80 prosent når strømprisen overstiger 70 øre pr. kilowattime.

På rekordfart økte regjeringen bostøtten for å hjelpe dem som har minst, og studentene kan i disse dager søke om et strømstipend på opptil 3000 kroner.

Regjeringen fortsetter å forbedre og forsterke ordningene, og det jobbes på spreng med å få på plass langsiktige løsninger for å hindre at vi rammes like hardt av fremtidige strømkriser.

Arbeiderpartiet har gjennom hele krisen vært krystallklar på hva som skal være målet med den nye norske energipolitikken. Vi skal styrke det statlige eierskapet over kraftressursene våre.

Vi skal ha strømpriser folk kan leve med og som fortsatt gir norsk industri et konkurransefortrinn. Det er en sosialdemokratisk energipolitikk.