Profitt på barnehager stjeler fra de minste

Oppfordring til samarbeid med høyresiden er lite klokt i barnehagepolitikken.

Ifølge Klassekampen avviser regjeringen profittforbud for private barnehager og åpner for et bredt barnehageforlik med de borgerlige partiene.

Mikkel Grüner Gruppeleder for SV i Bergen bystyre

I avisens leder den 14. februar tar Bergens Tidende til orde for at regjeringspartiene bør gå sammen med høyresiden på Stortinget om et bredt barnehageforlik.

SVs forslag om et profittforbud for barnehagene vil være til det beste for barn, ansatte og foreldre. I motsetning til det inntrykket BT gir, er SVs mål med dette forslaget å fjerne kommersielle aktører fra barnehagefeltet. Det går et viktig skille mellom de private ideelle aktørene og de kommersielle selskapene, selv om de kommersielle selskapene selv forsøker å tåkelegge dette.

En gjennomgang gjort av Klassekampen viser at mens de fire største kommersielle barnehagekjedene sto for én av fem private barnehageplasser i 2013, sto de i 2019 for hele 32 prosent av de private plassene.

I 2020 gikk de private barnehagene med 1,1 milliarder kroner i overskudd. Drøye ti prosent, eller 116 millioner kroner, gikk i utbytte til eierne, ifølge SSB.

I 2019 utgjorde personalkostnadene (altså lønn og pensjon) 81 prosent av driftsutgiftene i kommunale barnehager. I private barnehager var tallet 77 prosent. Det er her det store innsparingspotensialet for de private eierne ligger – i å ha lav bemanning og kutte i lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte.

Alle barnehager finansieres av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. SV mener at foreldrenes og fellesskapets penger skal komme barna i barnehagen til gode, ikke tas ut som privat profitt for kommersielle eiere.

Bergen kommune betaler alene over 1,7 milliarder kroner årlig i støtte til private barnehager. Samtidig vet vi at kommunen ikke har ført tilsyn med bruken av disse midlene siden 2019.

Senest i 2020 fremmet regjeringspartiene Ap og Sp et forslag sammen med SV om at offentlige tilskudd ikke skal kunne bli tatt ut i utbytte for private barnehageeiere.

Det er denne tråden vi nå må ta opp igjen for å føre en barnehagepolitikk til det beste for barn, ansatte og foreldre, ikke BTs ønskedrøm om mer høyrepolitikk.