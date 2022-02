Stans musikktyranniet!

Det er eit uvesen som har breidd seg med same farten som covid-19 i det siste.

«Når folk snakkar til meg, anten det er live eller i media, bør dei få snakka uforstyrra av musikk», skriv Lars Jostein Rørvik.

Lars Jostein Rørvik Sunde i Sunnhordland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Me skal ikkje lenger få tale i media utan at han er krydra med tonefølgje. Øyra får ikkje kvila frå denne lydureininga mange minuttane i løpet av ein dag ved radio eller fjernsynsapparatet.

Når det endeleg kjem eit program der folk får snakka i fred og ro, sit ein berre og ventar på at no er det like før støyen kjem. I det siste er reportasjeprogram på fjernsyn nedlest med så mykje musikk at ein kan lura på om det er ein symfoni- eller pianokonsert som blir sendt.

Lars Jostein Rørvik er ikkje motstandar av musikk. Det er kombinasjonen av tale og musikk han vil til livs. Her opptrer han under Rock 15 i idrettshallen på Husnes.

Det har alltid vore rekna som uhøfleg dersom ein sit og snakkar når ein er på stader der det blir framført levande musikk. Det same burde gjelda motsett. Når folk snakkar til meg, anten det er live eller i media, bør dei få snakka uforstyrra av musikk.

Eg sa til kona for ei tid sidan at no er det like før dei legg musikk på Kongen sin nyttårstale. Eg fekk nesten rett. Under besøket til den nederlandske kongen i haust presterte NRK å ha dagsrevyvignetten gåande medan kongane tala til kvarandre.

Radioen er ikkje betre. Av og til kan ein lura på om studioet ligg vegg i vegg med ein utestad der DJ-en er gått heim og har gløymt å slå av musikken. Dei pratar i veg, og ein utolkeleg musikk surrar i bakgrunnen.

Ein får ikkje glede av verken tale eller musikk. I nokre program presterer ein å spela ei digital lydfil i så mange repetisjonar saman med talen at ein må tilbake om lag 80 år for å finna noko liknande. Men då brukte dei det til å tvinga sanninga ut av gode nordmenn.

Sjølv då kong Willem-Alexander og dronning Maxima av Nederland vitja det norske kongeparet, nytta NRK bakgrunnsmusikk medan kongen talte.

Det same når dei skal melda om storm på kysten og at vegen over Haukeli er stengd. Då slengjer dei for sikkerheits skuld på ein dur, lik den som kom frå den gamle røyrforsterkaren eg brukte i gamle dagar. Det var bortkasta pengar å kjøpa ein dyr dabradio for å få rein og klar lyd.

Til og med Gislefoss fekk tonefølgje ein morgon han skulle presentera været på fjernsynet ei morgonstund. Og han er ikkje kjend for å vera ein rappar i stort format.