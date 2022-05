Minnenes verdi

Også tunge minner har sin plass, og de krever særlig respekt og anerkjennelse.

Her er ruinene av Holen skole etter bombingen av Laksevåg i 1944. 61 skoleelever og 193 mennesker totalt mistet livet.

Hilde Lind Grinde Avdelingsleder på Betanien rehabilitering og sykehjem

«De fant bare deler av kroppen», sa hun. «Vi kjente henne igjen på klærne.» Den stille ettertenksomheten som farget stemmen, sto i skarp kontrast til det forferdelige innholdet ordene bar med seg. Blikket var fjernt festet til et sted langt borte. Kanskje sveipet det fortsatt over ruinene av den istykkerbombede skolen, på let etter restene av henne som aldri skulle få vokse opp.

Jeg undret meg over at hun hadde klart å gå videre, at ikke vekten av dette minnet hadde knust henne. Tragedien bak de få ordene sammen med synet av kvinnen som sto oppreist foran meg, fylte meg med respekt – så sterk hun var! Det rørte meg at hun delte noe så dypt personlig.

Jeg hadde hørt mye om bombingen. Det gjorde inntrykk å møte en som var så direkte berørt.

«Vi var to laksevågsjenter med en identitetshistorie som knyttet oss sammen på tvers av generasjonene», skriver Hilde Lind Grinde.

Kvinnen jeg snakket med, var ikke fra Ukraina. Hun var fra Laksevåg og var ung den gangen bombene falt over området i 1944. Vi hadde møtt hverandre mange ganger. Jeg visste at hun hadde en familie som elsket henne. Barn og barnebarn fortalte om mange gode minner fra en oppvekst med en engasjert og tilstedeværende mor og bestemor. Men det var nytt for meg at hun hadde mistet en av sine nærmeste da Holen skole ble bombet. Det var kanskje ikke en historie hun delte så ofte.

Hadde minnet om tragedien bleknet med tiden? 30 år etter bombingen begynte jeg selv i 1. klasse på Holen skole. Den gangen var historien fra krigen fortsatt viktig for lokalsamfunnet, og den ble ofte fortalt. Over syv tiår etter hendelsen fant kvinnen og jeg hverandre i disse minnene.

Vi var to laksevågsjenter med en identitetshistorie som knyttet oss sammen på tvers av generasjonene. Fortellingen hennes ga mitt bilde av henne dypere farger – den hadde fortsatt kraft i vårt møte. Kanskje var den drivkraften bak engasjementet i familien. Jeg fikk aldri spurt henne om det – hun skiftet fokuset og vandret videre i dagen.

Hvor nært er selvoppfattelse og livshistorie knyttet sammen? «Identitet skapes i utvekslingen av historier om vårt eget og andres liv», skrev den australske familieterapeuten Michael White.

Vi velger hvilke historier og minner vi vil dele med menneskene rundt oss ut ifra hvem vi snakker med, hvordan vi oppfatter oss selv i den aktuelle relasjonen og hvordan vi ønsker å fremstå. Disse mellommenneskelige møtene er med på å forme og utvikle forståelsen av hvem du er, hvem jeg er og hvem vi er sammen.

Gjennom arbeid i eldreomsorgen har jeg fått treffe mange mennesker som har levd et langt liv. Med ydmykhet, glede og respekt har jeg fått ta imot når de og deres nærmeste har delt av sine minner. Disse historiene har gitt farge og struktur til mitt bilde av den eldre. De har dannet utgangspunkt for samtaler, og de har fått meg til å reflektere over mitt eget liv.

Hva skjer den dagen disse minnene ikke bare blekner, men glir unna og forsvinner? Mennesker som rammes av demenssykdom, opplever nettopp dette. Hvordan påvirker det deres selvoppfattelse? Og hva kan vi som står rundt, bidra med for å støtte og styrke den demensrammedes identitetsopplevelse?

Da blir kjennskap til livshistorien ekstra verdifull. Med bakgrunn i denne kan vi gjennom gjenfortelling av kjente historier, i samtaler og i aktiviteter bidra til å opprettholde og bekrefte den demenssykes identitet.

Også tunge minner har sin plass, og de krever særlig respekt og anerkjennelse. Det vet mine kolleger fra Ukraina, Syria og andre krigsherjede land. Og det vet kvinnen fra Laksevåg.

Kvinnens historie er basert på flere personers fortellinger og er anonymisert.