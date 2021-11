Slik kan vi motvirke skolesegregering i Bergen

Skole- og bydelsutvikling må gå hånd i hånd.

Ifølge Bergen kommunes egen folkehelseoversikt er det en sterk sammenheng mellom kommunale boliger og en opphopning av levekårsutfordringer i et gitt område, som i Årstad bydel.

Lamin André Kvaale-Conateh Ph.d.-stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I Oslo har man de siste årene sett en økning av fenomenet omtalt som skolesegregering. Problemet dreier seg om foreldre som søker barna sine bort fra barne- og ungdomsskoler med mange elever med innvandrerbakgrunn, til skoler med få slike.

Til forskjell fra en tilsvarende problematikk i videregående skole, er det i dette tilfellet ikke karakterer, men foreldre som bidrar til segregeringen. En uheldig utvikling som strider mot selve kjernen i det tverrpolitiske fellesskoleidealet, om forskjellige elever i samme skole, og som både kan være et uttrykk for og et bidrag til den allerede økende sosiale ulikheten i samfunnet.

I fjor fikk fenomenet en del oppmerksomhet i kjølvannet av boken «Skolevalget – om skoler som konkurrerer og elever som velges bort». Her beskriver historiker og journalist Ida Søraunet Wangberg problemet grundig med utgangspunkt i skolestatistikk og intervjumateriale, ispedd egne ideologiske betraktninger.

Som de fleste andre som har belyst problemet rettes kritikken hovedsakelig mot den såkalte nyliberale høyrebølgen, som slo innover landet og særlig Osloskolen på begynnelsen av 2000-tallet. Anført av politikere som forfektet stykkprisfinansiering, offentliggjøring av skoleresultater og fritt skolevalg.

Det er særlig det sistnevnte som har blitt trukket frem som en forutsetning for skolesegregering og selve roten til det ondet en nå ser utspille seg i hovedstaden.

«Omfanget av skolesegregering i Bergen er imidlertid uvisst, da det er lite kunnskap og statistikk å oppdrive om temaet», skriver Lamin André Kvaale-Conateh

Selv om skolesegregering beskrives som et Oslo-problem, er det ikke gitt at dette ikke også kan bli et Bergens-problem. Som landets nest største by er Bergen naturlig nok også den kommunen med nest flest innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Som en del av artikkelserien Fjordkloden fra 2014, om innvandring til Vestlandet f.o.m. 2000-tallet, satte BT søkelyset på skoler med et flertall av elever med innvandrerbakgrunn og hvilke konsekvenser dette fikk for skolene og områdene de befinner seg i.

En reportasje beskriver hvordan foreldre valgte å flytte barna sine fra Ny-Krohnborg skole i Årstad bydel, hvor over 50 prosent av elevene hadde innvandrerbakgrunn, til en skole med langt færre slike elever. Tall fra artikkelen viser at en av tre elever som soknet til denne barne- og ungdomsskolen, valgte en annen skole på ungdomstrinnet.

Årstad er kjent som en mangfoldsrik bydel, med byens største andel bergensere med innvandrerbakgrunn, tett fulgt av Bergenhus og Laksevåg. Det er derfor ikke utenkelig at også andre skoler i disse bydelene kan ha liknende tendenser til skolesegregering.

Omfanget av skolesegregering i Bergen er imidlertid uvisst, da det er lite kunnskap og statistikk å oppdrive om temaet. Men selv om vi gjerne har tendenser til problemet, er vi antakeligvis enda et stykke unna utfordringene i hovedstaden.

Det er derfor viktig at bergenspolitikerne jobber aktivt for å motvirke skolesegregering ved å lære av Oslos feilgrep, men også noen av de innsiktene som Søraunet Wangberg presenterer.

Les også Nygård skole kan bli ny ungdomsskole i sentrum

Her er tre viktige grep kommunens politikere bør ta innover seg:

1) Kommunen bør endre dagens tildelingsmodell som baseres på stykkprisfinansiering, hvor pengene følger elevene til skolen, slik som i Oslo. Selv om dagens ordning i noe grad tar høyde for hvilket område skolen befinner seg i, er det behov for en ny og mer differensiert modell som først og fremst tar utgangspunkt i de utfordringene og behovene hver enkelt skole har.

I «Skolevalget» beskrives for eksempel Linderud skole på Bjerke, som tappes for ressurser når foreldre velger den bort, og dette fører til at flere elever søkes bort.

Les også Anne Rokkan: «Hvem skal få bo på Dokken?»

2) Kommunen bør stramme inn dagens lovpraksis som åpner for et tilnærmet fritt skolevalg. I Bergen som i Oslo praktiseres det lovfestede nærskoleprinsippet som et slags fritt skolevalg, i henhold til opplæringsloven og Utdanningsdirektoratets retningslinjer. Altså sokner barnet til en bestemt nærskole, samtidig som man også har rett til å søke barnet til en annen skole.

Praksisen rundt det sistnevnte er uheldig med hensyn til skolesegregering, da det som oftest er de ressurssterke foreldrene som benytter seg av denne muligheten. Motivet for å velge vekk nærskolen er gjerne en høy andel elever med innvandrerbakgrunn, men også om skolen har et svakt omdømme. For å motvirke skolesegregering bør det derfor være særlige grunner til å innvilge søknader om skolebytte.

At en skole har ledig kapasitet, bør for eksempel ikke alene være en tilstrekkelig grunn til å godkjenne et skolebytte, slik det står nedfelt i kommunens vilkår og kriterier. At en søknad i tillegg skal vurderes på bakgrunn av skolens såkalte «elevsammensetning», virker så uklart at det kan åpne for at enhver søknad godkjennes.

Les også Sentrumsbarna fortjener bedre

3) Kommunen bør i større grad spre de kommunale boligene fra levekårsutsatte bydeler og delbydeler, til områder med langt færre utfordringer. I Oslo har en erfart at skolesegregering i stor grad henger sammen med bostedssegregering, gjerne i levekårsutsatte områder.

I den siste folkehelseoversikten fra Bergen kommune peker rapporten på det som antakeligvis er en sterk sammenheng mellom kommunale boliger og en opphopning av levekårsutfordringer i et gitt område. Av byens ca. 3400 kommunale boliger er det ingen steder i Bergen man finner flere slike enn i Årstad bydel, fordelt på ulike delbydeler.

Også institusjoner og tjenester for rusmisbrukere kan bidra til å forringe bokvaliteten ytterligere i allerede utsatte områder.

Å flytte Strax-huset til grensen mellom Årstad og Laksevåg i 2012 var kanskje ikke et sjakktrekk med tanke på bydelsutvikling på Løvstakksiden. Et område med mange kommunale boliger, betydelig arbeidsledighet og mye kriminalitet. Skal Bergen kunne motvirke skolesegregering, må nemlig skole- og bydelsutvikling gå hånd i hånd. På den måten kan vi kanskje unngå Oslos skoleproblem.