Samværssabotasje bør ikkje lønne seg

Slik ordninga står i dag, vil bidragsmottakar kunne få både i pose og sekk.

Foreldre som blir nekta samvær med barna sine, blir i dag tvinga til å betale ekstra mykje i barnebidrag. Det er urimeleg, meiner innsendaren.

Sveinung Nes Sakshandsamar i Jussformidlingen

Dagens regulering av barnebidrag opnar for ei godtgjersle av urett. Ordninga skapar prinsipielle rettferdsspørsmål, og Jussformidlingen meiner lovverket skrik etter endring. Er lovgjevar på vakt?

Førestill deg at du har delt omsorg for eitt eller fleire born, der barna bur med den andre forelderen. Du har avgrensa samvær med barna dine, og er samstundes tilskotspliktig overfor den andre forelderen, i form av barnebidrag.

Kanskje du er saman med barna ein ettermiddag i veka og annakvar helg, eller endå mindre. Likevel opplever du at den andre forelderen systematisk hindrar samværet i å bli gjennomført, ved å halde barna tilbake.

På same tid ber den andre forelderen om auka barnebidrag, grunna manglande samvær hjå deg, og får innvilga dette hjå Nav. Du står att med mindre tid med barna og ei større økonomisk byrde. Kjennest dette rettferdig?

Eksempelet ovanfor syner eit fundamentalt hol i dagens regulering av barnebidrag og brot på samværsavtalar. Barnebidrag vert i dag fastsett ut frå ei rekke ulike faktorar. Her inngår mellom anna samværsfrådrag. Dess meir samvær ein har med barna, dess større frådrag får ein i barnebidraget. Ordninga følgjer her rein logikk og rimelegheit.

I fastsetjinga av samværsomfanget nyttar ein den fastsette samværsavtalen mellom foreldra. Regelverket opnar derimot for at der ein av partane hevdar at det faktiske samværet er av eit mindre omfang enn avtalen tilseier, vil dette kunne leggast til grunn, så langt dette vert klart bevist.

I eit slikt tilfelle vil avtalen gje uttrykk for eit feilaktig samværsgrunnlag, og det faktiske samværet må leggast til grunn. Også dette følgjer rein logikk og rimelegheit.

Bevisbyrda stiller derimot ingen ytterlegare krav, og her oppstår problemet: Dagens regulering stiller ikkje spørsmål ved årsaka til det reduserte samværet.

Krava til bevis vil heller ikkje vere strenge nok til å fange opp årsaksproblematikken. Tilskotsmottakaren kan her legge fram stadfestingar frå eksempelvis barnehage eller skule, der det går fram at det er tilskotsmottakaren som leverer og hentar barnet i periodar der det skulle vore hjå den andre forelderen.

Dette gjev tilskotsmottakaren nok bevis for sitt krav om auka barnebidrag. Den tilskotspliktige forelderen kan protestere på bakgrunnen, men det har i realiteten inga vekt. Han, eller ho, vil her stå makteslaus tilbake, med mindre tid med barna og større økonomisk byrde. Det er her logikken og rimelegheita stoggar.

Lovavdelinga bekrefta også at denne ordninga var i tråd med lovverket, i deira tolkningsuttale. Regjeringa vart på bakgrunn av dette bedt om å greie ut behovet for justeringar i reguleringa. I skrivande stund har ytterlegare tiltak ikkje blitt gjennomført.

I mellomtida vert den nemnde ordninga halden oppe, med dei konsekvensane dette opnar for overfor bidragsmottakarar. Jussformidlingen meiner at reguleringa av barnebidrag må bli endra snarast mogeleg, ved at tilskotet ikkje vert auka i tilfella der tilskotsmottakar sjølv hindrar samværet i å bli gjennomført.

Slik ordninga står i dag, vil bidragsmottakar kunne få både i pose og sekk, ved å hindre ein samværsavtale i å bli følgt. Det prinsipielle spørsmålet vi må stille oss her er: Skal vi lønne det å gjere urett?