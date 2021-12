Fiaskofortau

Er planen er at folk skal gå ut i veibanen eller sykkelfeltet når man treffer andre?

Innsenderen mener fortauet i Lungegårdskaien, mellom Ado Arena og Bystasjonen, ikke er bredt nok.

Eirik Blakstad Bergen

Som syklist har jeg lenge følt på og delvis akseptert kommunens vrede mens jeg har traversert byens dårlig planlagte og knapt nok eksisterende sykkel-infrastruktur. Men da jeg nylig skulle gå strekningen fra ADO Arena til Bystasjonen, opplevde jeg at kommunen har lagt en ny gruppe for hat, nemlig fotgjengerne.

Kan noen som har stått bak planleggingen her fortelle om denne smale, utilgjengelige asfaltstien virkelig er ment å være den nye hovedinnfartsåren for gående inn til byen?

Vi snakker altså om et helt nytt fortau, bygget i det Herrens år 2021, på byens nye flaggskipsrute, laget for å ta imot gående fra Haukeland og Møllendal, brukere av svømmebasseng, skoler, fremtidig bystrand og det meste annet som ligger sørøst for sentrum.

Ikke bare er det smalt i utgangspunktet, med knapt nok plass til en barnevogn i bredden. Det er i tillegg pepret med trær, stolper og skilt på begge sider, som i praksis krever at man går sikksakk for å komme frem. Og gud forby om man trenger å passere noen eller møter noen i motsatt retning, eller skulle være så uheldig at man er svaksynt eller rullestolbruker mens man tråkler seg gjennom denne tragedien.

Jeg vet ikke om planen er at folk skal gå ut i veibanen eller sykkelfeltet når man treffer andre, men jeg vil påstå at begge er ganske dårlige alternativer. Er kanskje den egentlige planen at vi bare skal bruke Bybanen fra nå av?