Kampen om kvinnehelse står i 5. etasje

Nå mener vi det er behov for å rope et offentlig varsku.

Innsenderne advarer mot å redusere antall rom i det nye sykehusbygget, Glasblokkene, som skal settes av til føde- og barseltilbud.

Siren Bergesen, Ane Straume, Anita Sæløen Hop, Agnese Sila, Anett Eidsvåg Garvik, Elisa Karganrood, Kari Willassen og Leila Rezzouk Brukerpanelet ved Kvinneklinikken

Publisert Nå nettopp

Bergens fødekvinner har lenge blitt lovet et moderne føde- og barseltilbud i det nye sykehusbygget, Glasblokkene. Sykehusledelsen har uttalt at de har en visjon om en familiebasert omsorg, der pasienter og pårørende ivaretas i et helhetlig forløp. Nå kan denne visjonen bli knust – og det allerede før bygget etter planen skal tas i bruk i 2023.

I BT 05. april kan en lese at KK står i fare for å miste alle rom i 5. etasje i de nye Glasblokkene. Sykehusledelsen må finne plass til en ny palliativ avdeling og vurderer å bruke toppetasjen i Fødetårnet til dette. Denne etasjen skulle, ifølge administrerende direktør Eivind Hansen, sikre nok plass for nybakte familier på nye KK.

5. etasje består av 15 rom og skal sørge for at klinikken har nok areal til å levere tjenester i tråd med helseforetakets visjon. En fjerning av disse rommene tilsvarer en reduksjon på 21 prosent av rommene på nye KK.

Ledelsen på KK opprettet i 2019 et brukerpanel for å fremme brukermedvirkning i tilbudet til gravide, fødende og kvinner med gynekologiske sykdommer. Vi i brukerpanelet har et brennende engasjement for kvinnehelse, og vi ønsker å bidra konstruktivt til utvikling og forbedring på feltet. Nå mener vi det er behov for å rope et offentlig varsku.

Visjonen til Helse Bergen fremstår fremtidsrettet når det gjelder å vite hvordan dagens og fremtidens fødekvinner ønsker og forventer at et moderne føde- og barseltilbud skal være. En klar forutsetning er imidlertid tilstrekkelig med areal, og flyttingen av KK til de nye glassblokkene setter fremtidens fysiske rammer for hvordan Helse Bergen kan prioritere kvinnehelse.

For Helse Bergen er kvinnehelse et uttalt satsingsområde, men vi i brukerpanelet har store problemer med å se hvordan et radikalt kutt i planlagt kapasitet på KK skal bidra til å gi brukerne et bedre føde- og barseltilbud.

Beslutningen som nå skal gjøres av sykehusledelsen i Helse Bergen, er en svært viktig avgjørelse for morgendagens brukere av KK. Nye lokaler med tilstrekkelig kapasitet har vært etterlengtet. Forslaget om å kutte ned på areal før man en gang har flyttet inn i det nye bygget, synes vi er svært uheldig. Vi mener at 5. etasje må forbli en del av Kvinneklinikken, og et kutt vil være en uakseptabel nedprioritering av kvinnehelse.

I hele landet herjer et barselsopprør der en kjemper for omfattende endringer i føde- og barselomsorgen i Norge. I styrerommet til Helse Bergen denne uken står et nytt slag i kampen for bedre barselomsorg og for prioritering av kvinnehelse. Vårt budskap er enkelt: Bevar 5. etasje!