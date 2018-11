DEBATT: Samtidig som veien mellom Bergen og Voss er kåret til landets kanskje farligste, får Oslo tre nye signalbygg.

BT hadde mandag 5. november en kommentar av Asbjørn Kristoffersen om oppkomlingene i Oslo som brukar millardar av kroner til nybygg, blant annet til tre signalbygg i sentrum: Nasjonalmuseet, et nytt Munchmuseum og et nytt Deichmanske bibliotek. Hvordan kunne det skje?

Under Stoltenberg II-regjeringen (2005–2013) strømmet oljepengene til landet. Trond Giske, kulturminister fra 2005 til 2009, visste hva han skulle bruke pengene til. Derfor syntes han at vi burde bygge et nasjonalmuseum på Vestbanetomten. Men i Oslo var man ikke overvettes begeistret, for der ville de bygge nytt Muchmuseum for å få plass til alle Munchs malerier og et nytt Deichmanske bibliotek. Og hva ville skje med Nasjonalgalleriet med et nytt nasjonalmuseum?

Men Trond Giske visste beskjed. Han fikk utredet at Nasjonalgalleriet hadde så tørt inneklima, at malingen på maleriene krakelerte. Og han ble enig med Oslo kommune om at man kunne bygge de tre institusjonene på samme tid.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Men nå er det reist alvorlig tvil om inneklimaet på Nasjonalgalleriet er for tørt for malerier. Og de som har vært på Munchmuseet, vet at det er store arealer rundt for å bygge et tilbygg dersom man trenger mer plass. Begrunnelsen for å bygge et nytt Deichmanske bibliotek er det ingen som vet for sikkert, noe som kommer frem i en Skup-rapport i 2015.

Men dette gagner Oslo, for milliardverdier som er skapt i resten av landet blir kanalisert til Oslo for å få opp disse signalbyggene. Men hva så når de er ferdige?

Da vet Oslo råd. Det er vedtatt å bygge en T-bane fra Oslo til Fornebulandet, og denne er i dag beregnet å koste vel 13 milliarder, slik regnestykket ser ut i dag. Da vet vi at når den er ferdig om fem-seks år, så vil den ha kostet noen milliarder mer.

Dette er vedtatt på samme tid som veien mellom Bergen og Voss er kåret til landets verste og kanskje farligste. Men ingen har vedtatt å utbedre denne strekningen på skikkelig vis.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Så hvor er stortingspolitikerne fra Hordaland og Vestlandet for øvrig? De sitter på Stortinget og er helt tause. Snarere er det slik at de har vært med på bygge en underjordisk gang i tilslutning til Stortinget, som nå er kommet opp i 2,3 milliarder.

Når jeg spør mine bekjente om de vet navnet på politikerne som representerer Hordaland på Stortinget, så vet de ikke – bortsett fra Erna Solberg som er statsminister og Kjersti Toppe som er engasjert i helse- og sosialpolitikk. De andre er ukjente, så hva skal vi egentlig med dem på Stortinget?