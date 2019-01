DEBATT: Hvem er egentlig ansvarlig hvis noen dør av overdose etter at det offentlige har sagt at rusmidlet har god kvalitet?

Landsstyret til Unge Høyre tar til orde for å kvalitetssikre narkotika på festivaler og russetreff. Det er å legitimere ungdoms bruk av narkotika og kan føre til at flere begynner med ulovlige stoffer.

Jeg er enig med Unge Høyre i at vi må få ned overdosedødsfallene, og i at vi må finne løsninger for å forebygge. Men når løsningen deres er å kvalitetsteste disse stoffene, er det å begynne i fullstendig feil ende. Veien til helvete er som kjent brolagt med gode intensjoner.

Målet må jo være at ungdom ikke begynner å bruke narkotiske midler, ikke at bruken legitimeres. Og uansett hvilke tiltak vi gjør: Narkotika er ikke ufarlig, og det er fortsatt forbudt.

Hvis vi på den ene siden sier at narkotika er kriminelt og oppfordrer ungdom til ikke å bruke det, men samtidig sier at dersom du likevel gjør det, så skal du få den kvalitetssikret, undergraver vi norsk lov. Dette skaper også en hel rekke nye etiske dilemmaer, og presset på norsk ungdom vil bli enda større.

Jeg vil at vi primært skal jobbe forebyggende for at russetreff og festivaler skal være så trygge steder som overhodet mulig. Noe annet er å svikte russen og andre unge som blir fortalt at narkotikabruk ikke er så farlig, om du bare husker å teste dopet ditt først.

Det er også på tvers av ønskene til flere arrangører av både russetreff og festivaler, som ikke har noen ønsker om ulovlige rusmidler på sine arrangement.

Politiet melder om at de hvert år ser ungdommer som får problemer med narkotika i russetiden. Jan Erik Bresil, styreleder i Norsk narkotikapoliti, sier til NRK 10. januar at en hurtigtesting av narkotika ikke utelukker farlige tilsetninger, og dermed kan forslaget skape en falsk trygghet.

Da faller resonnementet til Unge Høyre helt, og hvem er egentlig ansvarlig hvis noen likevel dør av overdose etter at det offentlige har sagt at rusmidlet har god kvalitet?

En hurtigtest inneholder heller ikke kunnskap om brukeres reaksjoner på narkotiske midler. Avhengighet er noe Unge Høyre ser ut til å ta lett på. Langt fra alle blir avhengige, men å ikke vektlegge dette, er i beste fall naivt.

Narkotika kan utløse psykiske lidelser og i verste fall være direkte dødsårsak – dette gjelder også stoffer som blir kvalitetssikret. Unge Høyres måte å omtale bruk av narkotiske stoffer fremstår for meg nærmest som et forsøk på å ufarliggjøre narkotika, og det provoserer.

Rusproblematikken er kompleks, det handler om å ivareta dem som allerede bruker narkotika, og forhindre at folk begynner å bruke dem.

I sosiale medier leser jeg at Unge Høyres forslag sammenlignes med sprøyterom. Sprøyterom eksisterer for å ivareta tunge rusmisbrukere som ikke klarer å komme seg ut av misbruket. Slik jeg forstår Unge Høyre, er forslaget hovedsakelig rettet mot ungdommer som bruker narkotiske stoffer på russetreff og festivaler.

Det er derfor KrFU protesterer, vi må gjøre alt vi kan for å forhindre avhengighet, nyrekruttering og dødsfall. Dette er ingen quick fix, og legalisering vil være å si fra seg ansvar. Jeg vil ikke være med på å bidra til at flere ungdommer ruser seg. Skadereduserende tiltak er supert og god informasjon er etterlengtet, men å gi et offentlig godkjentstempel på ulovlige rusmidler, vil på sikt skape flere problemer enn det løser.