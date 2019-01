DEBATT: Som regel får man det man betaler for, det gjelder også i bussbransjen.

Mangler vi bussjåfører med nødvendig kompetanse, eller mangler vi sjåfører som er villige til å jobbe under de forholdene som tilbys i dag? Det er spørsmålet som bør stilles før man begynner «brannslukking» med gratis førerkort for tunge kjøretøy via Nav, slik noen har foreslått.

Hva blir det neste for å dekke behovet? Flytte maks-alder fra 75 til 80 år, eller kanskje 16-åringer vil klare å kjøre buss med litt trening?

Ikke vet jeg, men det virker som myndighetene er villige til å prøve det meste, bare de kan spare noen kroner når konkurransegrunnlaget for anbudene blir laget. Nå er vel det meste gjort for å prøve å dekke sjåførbehovet, bortsett fra én ting, nemlig å legge til rette for at mennesker skal trives i yrket.

Privat

Jeg har selv kjørt buss siden 1995, men sluttet med rutekjøring i 2007 på grunn av uholdbare arbeidsforhold med hensyn til arbeidstider, pauser, toalettforhold og lønn.

I mitt hode har vi følgende to typer bussjåfører: De som ønsker være sjåfør, og de som må være det.

Den første gruppen har interesse for store kjøretøy og trives med å ha mennesker rundt seg. Heldigvis er det fortsatt mange av denne gruppen som er i yrket, men mange av disse har dessverre hoppet over til andre yrker med bedre betingelser.

Den andre gruppen består av dem som må kjøre buss i mangel av annen jobb. Trolig ville disse blitt valgt bort av arbeidsgiver dersom det var flere folk å velge mellom ved ansettelsen.

Å kjøre rutebuss er en utrolig krevende jobb. Sjåføren har trafikken å forholde seg til, i tillegg til mennesker i bevegelse rundt seg hele tiden. På toppen av det hele kommer tidspresset med altfor knappe rutetider.

Når man skal sitte i flere timer, uten benstrekk eller toalettbesøk, for å utføre jobben i en «sjåførbinge» som er liten og trang for en voksen kropp, sier det seg selv at dette ikke er noen drømmejobb.

Trøsten må være at bussen tilfredsstiller kravene i anbudet og at passasjerene har det bra. Sjåføren, som har bussen som arbeidsplass mellom syv og ti timer daglig, må ofre seg.

Jeg mener at ansvaret for sjåførmangelen i hovedsak ligger hos fylkeskommunene, som lager anbudsgrunnlagene, i tillegg til arbeidsgiverne i busselskapene, som benytter anbudet for alt det er verdt for å spare på sjåførutgiftene.

Som regel får man det man betaler for, og det gjelder også i bussbransjen. Fylkeskommunene må stille strengere krav til arbeidsforhold og lønn for sjåførene, slik at anseelsen til yrket heves og det igjen blir en attraktiv jobb. Legg forholdene til rette, slik at vi får tilbake flere av de sjåførene som har lyst å kjøre buss.

Anbudene vil nok bli dyrere for fylkeskommunene, men kanskje de pengene spares inn i andre etater i form av mindre utbetalinger fra Nav til sykepenger, uføretrygd og førerkortopplæring. Regningene betales vel fra den samme kassen, om det er for kjøp av kollektivtjenester eller Nav-utbetalinger, dersom man ser stort på det.