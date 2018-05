Når feil menn får sosial makt, er det ofte kvinnene som lider først.

Mye er blitt skrevet om kulturen og miljøet blant studentene på NHH. Det er åpenbart en stor fascinasjon for tradisjonene og mytologien i gangene på Handelshøyskolen - både blant studentene selv og de som står utenfor.

Studentforeningen er som frivillige organisasjoner flest, men har også en rekke trekk som er åpenbart negative sett utenfra eller for dem som titter ned fra høyblokken. Gjennom studentforeningens arbeid blir de mest aktive del av overleverte tradisjoner, får en sterk lagfølelse og felles identitet. Velkjente gruppepsykologiske mekanismer bidrar da til konformitet i meninger, symbolbruk og fiendebilder av utenforstående eller meningsmotstandere.

Det Bulle-redaktør Caroline Grundekjøn har opplevd av trakassering og uthenging fra studenter på det sosiale mediet Jodel, der studenter kan poste og kommentere utsagn anonymt, burde ikke komme overraskende på noen.

I en slik atmosfære vil studenter som Grundekjøn skille seg ut. De verken vil eller kan tilpasse seg konsensus, og opplever dermed vanskeligheter fra medstudenter.

Som Bulle-redaktør våren 2012 søkte jeg aktivt å provosere og få debatter, men opplevde aldri slike styggheter Grundekjøn har gjort. Jeg fikk nok en del drepende blikk, men aldri noe som punkterte lysten til å debattere. Det skyldes nok at de av våre mest ukritiske og usympatiske studenter som kan lire av seg slikt, er nok ikke de med mot i kroppen til å si det noe annet sted enn Jodel.

Med en slik sterk gruppementalitet blant studentforeningens mest aktive medlemmer, kan det lett oppstå ulike virkelighetsoppfatninger og forskjellige «sannheter» om hva som foregår. Den siste tidens debatt har nok vært ekstra polariserende av den grunn.

Vi har enkelte råtne epler blant studentene. Det må erkjennes at når de ikke har fått korreksjon for atferd i fadderuken og andre steder, kan de finne seg støttespillere og danne grupperinger. En rekke tilfeller i nyere tid har vist dette, som for eksempel pungshot-saken fra 2014. Studentavisen Bulle avslørte da at nye studenter hadde blitt oppfordret til sterkt seksualisert lek i fadderuken.

Studentforeningen kan ordne opp i mye av kritikken selv. Tydeliggjøring av grenser overfor de ulike gruppelederne er viktig. Det er fantastisk at våre studenter får muligheten til å ta verv og vokse med ansvaret, men det er få muligheter til å kontrollere de som får makt når de ikke burde hatt det.

Både studentforeningen selv og NHHs ledelse burde satt grenser for hva som er akseptabel atferd, og det har ikke manglet på muligheter til å gjøre det. Signalene har vært sterke både gjennom Bulle og andre medier, samt historier i gangene. Guttekoret Svæveruds og andres atferd i Kjelleren på NHH og i fadderuken har vært velkjent. Når feil menn får sosial makt, er det ofte kvinnene som lider først.

På samme tid har mye positivt skjedd. Det er langt mer kontroll med alkoholforbruket i fadderuken nå enn for bare noen år siden. Studentforeningen har fått flere arenaer for debatt, noe de siste ukenes meningsutveksling er bevis på. Nå har kanskje presset blitt så stort for endring, at ingen kan unnlate å handle lenger. La oss skape nye tradisjoner og nye mytologier. NHH kan ikke leve på fortiden lenger – hvor enn behagelig det er.

Jeg håper Grundekjøn ombestemmer seg etter å ha tatt valget om å ikke komme tilbake til studiene på NHH. Både vi og Norge trenger studenter som henne. Næringslivet ønsker studenter som kan tenke og handle kritisk, og ikke blinde følgere av sosiale koder.