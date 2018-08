Det hjelper ikke at jeg sier at de må sette inn ekstrabusser under store arrangementer. Jeg er bare en bussjåfør.

Fjordsteam ble arrangert ved Bryggen i Bergen og omegn 2.–5. august, og så vidt jeg har hørt, var arrangementet vellykket. Likevel er jeg som bussjåfør blitt spurt flere ganger av slekt og venner: «Hvorfor setter ikke Tide inn flere busser når det er så mange som reiser til og fra arrangementet?»

Jeg blir så fortalt om barn som må stå, og andre svært uheldige episoder fordi det ikke er ekstra avganger med buss og bane. Jeg kjørte ikke den helgen, men jeg har kjørt nok ganger under folkefester til at jeg vet hvordan ting foregår.

For å forstå dette, må vi ta litt historie.

For ikke så veldig mange år siden fungerte det slik at den enkelte kommune bestemte rutene, og det lokale busselskapet gjorde jobben. Når det var en eller annen folkefest, ringte kommunen busselskapet, og en pris ble gitt. Sjåfører fikk overtidsbetaling og kjørte ekstra avganger.

I dag har vi anbud. Fylkeskommunen har overtatt ansvaret for kollektivtrafikken i hele Hordaland ved hjelp av selskapet Skyss. De bestemmer hvor bussene skal kjøre og hvor ofte. Skyss (fylkeskommunen) spør så forskjellige kollektivselskaper hvem som kan kjøre dette i X antall år for minst mulig penger. De som priser seg lavest, vinner.

Dessverre virker det ikke som om fylkeskommunen er interessert i å bruke ekstra penger på sine innbyggere under slike arrangementer.

Dette fører til at de vanlige helgeavgangene (som under Fjordsteam) må ta unna alle passasjerene. Det er fysisk umulig. Og man får høre historier om barnefamilier som blir stående igjen på holdeplassen, og om tilløp til håndgemeng. Dette er ikke hyggelig for en bussjåfør verken å høre om eller oppleve. For det har jeg også opplevd.

Hadde Tide selv valgt å sette inn busser, ville selskapet jeg jobber i gjort dette gratis. Egentlig hadde de tapt penger på grunn av utgifter til sjåfører, drivstoff og materiellslitasje.

Det er påfallende at løsningen jeg som bussjåfør etterlyser, faktisk var tilfellet under sykkel-VM i Bergen. Da ble det til og med leid inn busser fra diverse steder i landet. Også sjåfører fra andre deler av landet kom til byen for å få logistikken til å gå opp.

Hvorfor tok Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune da plutselig inn over seg alle menneskene som kom til sentrum og satte inn tiltak? Hvorfor eksisterer ikke denne evnen ellers? Var det fordi at «verdens øyne» var på oss, og at det da var viktig at alt var på stell?

Så hva kan du som deltaker på et arrangement i Bergen gjøre?

Ta kontakt med kommunen/fylkeskommunen og spør om de kan bruke mer penger på kollektivtrafikk. Henvis til økt trivsel, og at mennesker med sterk kjøpekraft kommer til sentrum og vil ha god mat og drikke. Fortell dem hvor viktig et godt busstilbud under slike arrangementer er.

Det andre, og minst like viktige dere kan gjøre, er å kontakte selskapet som står som arrangør – i dette tilfellet Fjordsteam. Det virker som om de tror at hvis de får en gammel båt til å kjøre mennesker fra Ostereidet og Knarvik til Bryggen, så trengs det ikke mer transport – da har alle kommet seg til by’n.

Fortell dem at det ikke er tilfellet. Fortell dem at dette ikke er nok. Kanskje kan arrangøren betale for ekstraavganger med buss og bybane? Kanskje det kunne vært et spleiselag mellom stat og selskapet som arrangerer Fjordsteam?

Det som gjør inntrykk på meg, er når man får høre historier om mennesker som ikke har reist med buss på flere år, og som reiser med buss til Fjordsteam. Men når de opplever å bli frakjørt på holdeplassen fordi bussen er full, og så må stå i en fullpakket buss når de endelig kommer på, sier de: Aldri buss igjen.

Jeg tror at alle som er i jobb – uansett hva vi jobber med – ønsker å gjøre en så god jobb som mulig. I mitt tilfelle at alle skal komme seg hjem fra arrangementer på en sikker og trygg måte.

Problemet i mitt yrke er at vi sjåfører ikke har muligheten til å gjøre en god jobb for våre kunder under store arrangementer i Bergen. Men det hjelper ikke at jeg forteller de ansvarlige det. Jeg er bare en bussjåfør.