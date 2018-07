Det blir nok temmelig lenge til vi igjen kjøper norske jordbær.

Det var egentlig ikke så overraskende – men like fullt sjokkerende å følge reportasjen i NRK Dagsrevyen 2. juli om jordbærplukking. Innslaget var fra Vestfold og omhandlet hygienen, arbeidsforhold og boforholdene for de utenlandske sesongarbeiderne.

Ulike tilsyn som blant annet Arbeidstilsynet og Mattilsynet deltok i aksjonen mot jordbærprodusentene. Resultatet var mildest talt både skremmende og kvalmende. Mange av plukkerne startet grytidlig om morgenen og sluttet seint på kvelden.

Under tilsynet ble det ifølge NRK funnet avføring fra mennesker nær åkrene, og det viste seg at hendene enten ikke ble vasket, eller de ble vasket i en bekk like ved.

Før denne reportasjen hygget vi oss hjemme med flere korger flotte norske jordbær – de er jo som kjent atskillig bedre enn de importerte drivhusbærene fra Holland og Belgia som man får kjøp hele året.

Nå lurer vi jo på hvilke fingre som har tatt i bærene – selv om vi selvsagt vasket dem. Kanskje det var Vestfold-bær? Kanskje var det bær fra vårt nærområde med like elendige hygieniske forhold?

Det blir nok temmelig lenge til vi igjen kjøper norske jordbær. Først må vi få en garanti for at samtlige produsenter blir grundig sjekket og kontrollert, og at de får offisiell godkjenning av f.eks. Mattilsynet for at alle forhold er tipp topp.

Hvordan er det så med andre bær man kjøper? De hygieniske forholdene behøver jo absolutt ikke være bedre for dem.

Produsentene prioriterer tydeligvis størst mulig profitt fremfor hygiene. Kort sagt: Skit i hvem som spiser bærene og risikerer å bli syke, bare vi får pengene.

Det er både kynisk og uansvarlig.