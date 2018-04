Olsviks barn og unge kan ikke klatre, løpe, henge, spille og leke i en katalog.

Å være ungdom og ikke voksen, men fortsatt bli hørt og oppleve at det du sier det blir tatt til etterretning, det er litt kult. Å faktisk få gjennom litt ønsker, og at de ser på hva vi ungdommer ønsker og har bruk for her på Laksevåg, det er fantastisk.

Bergens kommunes egenreklame for sin områdesatsing er forbilledlig i hvordan samarbeid med ungdom kan utvikle gode aktivitetsplasser. I en video fra Bergen kommune vises viktigheten av at ungdom tas med i prosessen for å si noe om hva de ønsker og trenger for sitt nærmiljø.

Derfor var vi også svært glade da Bergen kommune i 2016 igangsatte samarbeid mellom arkitektfirma og ungdom ved Olsvik skole, for å utarbeide en plan for uteområdet rundt hele skolen.

Fra 2015 til 2017 har elever, foreldre og skole samarbeidet for å bedre ute- og inneområdene på skolen. Det har vært organisert dugnader på uteområdet, hvor mange av skolebarnas foreldre har deltatt.

Elever ved skolen har tatt tak i uholdbart vedlikehold på skolens toaletter. Høsten 2016 tok FAU og skolen grep om leskuret, som er det eneste området med tak på skoleplassen. Skuret var uten lys, uten dekor, og ble etter hvert sperret av HMS-grunner, da det ble oppdaget store hull i takplatene.

Etter påtrykk fra skolen skiftet kommunen etter hvert taket, mens FAU utbedret veggdekor i samarbeid med gatekunstner for egne midler.

Olsvik, Godvik og Loddefjord kommer relativt dårlig ut på de fleste av levekårsvariablene i levekårsundersøkelsen til Bergen kommune. Våre unge ønsker og trenger plasser å være og utfolde seg, både på dagtid og ettermiddag. Derfor var det virkelig bra og nødvendig med initiativet for oppgradering av skolens uteområde som Bergen kommune i samarbeid med et arkitektkontor la opp til.

Resultatet etter den gode prosessen med planlegging for et stort og helhetlig aktivitetsorientert uteområde for skolen ble flotte bilder i en katalog og 230.000 kroner. En god begynnelse for å sette spaden i jorden.

Det er derimot ikke i nærheten av å realisere planene som er laget, og det finnes ingen fremdriftsplan for hvordan det skal skje.

Olsvik skole, Olsvik IL, FAU og elevrådet har et svært godt samarbeid. Vi har stått på for å utbedre vårt nærmiljø, legge til rette for aktivitet, skape gode uteområder, godt skolemiljø, sikre skoleveier og godt foreldremiljø.

Men vi klarer ikke å løfte levekårene alene.

Olsviks barn og unge kan ikke klatre, løpe, henge, spille og leke i en katalog. Det hjelper ikke å bli tatt med i prosessen og bli hørt, hvis planene vi lager bare blir bilder i en bok. Det kan ikke bli slik at Bergen kommunes områdesatsing for Olsvik og Bergens største skole ender med en flott katalog og ekstra bark i bedene.

Bergen kommune må komme på banen. Vi trenger å fullføre det vi har begynt på.

