Fredsorganisasjonene støtter tildelingen av årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for et forbud mot atomvåpen (ICAN). Heldigvis kom ICAN inn på statsbudsjettet igjen med to millioner kroner for 2018. Vi håper dette kan bidra til en styrket kamp mot atomvåpen, blant annet med viktig opplysningsarbeid om humanitære konsekvenser ved bruk av disse forferdelige våpnene.

Nylig signaliserte USAs sjef for atomvåpenarsenalet at han ville nekte å adlyde ordre hvis Trump startet en «ulovlig» atomkrig. Det er bra, men det forteller også at bruk av slike våpen ikke er så fjernt som vi liker å innbille oss. Dessverre har ikke Norges bidratt til FNs atomvåpentraktat.

Norge bør gå foran i Nato, slik vi gjorde for å forby klasevåpen.

Årets fredspristildeling bidrar til å rette oppmerksomheten mot hvor viktig frivillige organisasjoners arbeid er, og forhåpentlig bidra til at regjeringen øker støtten til fredsarbeid.

Fredsorganisasjoner og partier i Bergen inviterer derfor til å vise støtte til ICAN og deres arbeid, 7. desember kl. 16.00-16.30, foran julegranen på Torgallmenningen.