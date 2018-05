Ekspertutvalget har på dette punkt snublet, forblindet av sitt enøyde hovedstadsfokus.

Hordaland Venstres fylkestingsgruppe vil slutte seg til de fleste av de forslagene om ansvarsområder for de nye regionene som et ekspertutvalg har fremlagt.

Regionreformen er først og fremst en demokratireform, ved at et folkevalgt regionalt nivå overtar ansvaret for samfunnsoppgaver som i dag styres av statlig byråkrati og forvaltning. Det er derfor svært positivt at ekspertutvalget har gått så grundig til verks og foreslått så mange og vesentlige områder overført til regionene, som fra 1. januar 2020 erstatter dagens fylkeskommuner.

Men fortsatt skal det også være et nasjonalt ansvar for viktige samfunnsoppgaver.

Ett av disse områdene gjelder nasjonale musikk- og kulturinstitusjoner. Mange kulturoppgaver vil egne seg utmerket for å bli håndtert på et regionalt nivå. Samtidig er det Venstres oppfatning at noen kulturinstitusjoner er så viktige og så vidtrekkende i sitt kunstuttrykk og sitt publikumstilfang, at deres eksistens og utvikling må sikres gjennom nasjonalt ansvar og finansiering.

Ekspertutvalget mener også at det er behov for nasjonale institusjoner. Men utvalget forankrer sin oppsiktsvekkende begrunnelse ene og alene i at disse institusjonene ligger i hovedstaden.

Som en følge av et rendyrket geografisk kriterium, foreslås så at de nasjonale institusjoner Den Nationale Scene (DNS) og Musikkselskapet Harmonien, som ligger i Bergen, «degraderes» til det regionale nivå.

Venstre mener at ekspertutvalget på dette punkt har snublet forblindet av sitt enøyde hovedstadsfokus.

DNS og Harmonien er selvsagt like nasjonale institusjoner i dag som de var før ekspertutvalgets forslag. Det er ingen forandring i disse institusjonens kunstneriske betydning eller publikumsmessige nedslagsfelt.

Venstre vil derfor i fylkesutvalget ta opp igjen forslaget fra behandlingen i utvalg for kultur, idrett og regional utvikling (Kiru) om eksplisitt å uttrykke i fylkeskommunens høringsuttalelse at DNS og Harmonien må forbli nasjonale kulturinstitusjoner.

I tillegg ønsker Venstre at Carte Blanche, Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera innlemmes i den samme gruppen. Der har de hørt hjemme lenge.

Venstre er uenig i flertallsvedtaket fra Kiru, som åpner for en overføring av de aktuelle institusjonene til regionalt nivå forutsatt at alle dagens nasjonale kulturinstitusjoner blir underlagt regionalt ansvar.

Venstre mener at en regionalisering av dagens nasjonale kulturinstitusjoner vil svekke Norge som kulturnasjon.

For øvrig må det anses som svært politisk usannsynlig at institusjoner som Nationaltheatret eller Den Norske Opera blir overført fra staten til Oslo kommune eller Region Viken.