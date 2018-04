BTs leder kaller gratis skolemat for paternalisme. Vi vet at mat fungerer.

I flere år har Hordaland fylkeskommune, etter initiativ fra Ap, KrF og Sp, gitt et tilbud om gratis frokost på skolene med høyest frafall. Erfaringene er så gode, at vi nå utvider tilbudet til alle elever ved videregående skoler i Hordaland.

Det får enkelte til å reagere, noen mer forutsigbart enn andre. Høyre er i harnisk. Det er å kaste bort penger, hevder de. Dem om det. De siste årene har de ikke lansert ett eneste nytt tiltak for å bekjempe frafall. Hadde de brukt like mye energi på å utvikle egen politikk som de gjør på å prøve å stoppe gode ideer fra andre partier, hadde de kanskje hatt noe konstruktivt å bidra med.

Det synes å være konsensus i fagmiljøene om at mat er viktig for læring. Det er vel derfor helsedirektoratet er så positiv til tilrettelegging av måltider i skolen. Høyre baserer ikke skolepolitikken sin på forskning, men går på ideologisk autopilot. Kritikken deres er derfor både svært forutsigbar og med liten substans.

Mer overraskende er det kanskje at Bergens Tidende regelrett slakter tiltaket på lederplass. Paternalisme, kaller avisen det. BT mener at frafall er komplekst, og krever mer enn et gratis måltid.

Vi er enig. Det finnes ikke et enkelttiltak som løser utfordringen med frafall. Derfor har vi siden vi vant valget i 2015, blant annet satset på skolepsykologer, etablert et uavhengig elev- og lærlingombud, endret finansiering- og inntaksordning, og jobbet frem en mer tjenelig skolestruktur som gir oss handlingsrom til å satse mer på innhold i skolen enn vedlikehold av bygg. I tillegg satser vi nå på skolefrokost.

Nesten 2000 ungdommer fra hvert årskull i Hordaland sitter igjen uten formell kompetanse. Det er alvorlig, og det krever at vi som ansvarlige politikere gjør alt som står i vår makt for å øke gjennomføringsgraden.

Bergens Tidende mener vi har bedre ting å bruke pengene på. Da vi vant valget i 2015, var det på et program som sier at skole er vår viktigste sak. Vi har ikke råd til å ikke prioritere kamp mot frafall. Og det er ikke sånn at mat i skolen er noe luksus. Mange land vi vanligvis sammenlikner oss med, har hatt skolemat i mange tiår. Det er vi som skiller oss ut, i dårlig forstand.

For første gang på minst et tiår peker pilene nå i rett retning. Frafallet ser ut til å være på vei ned i Hordaland. Det skyldes ikke skolefrokost. Eller skolepsykologer. Eller noe annet enkelttiltak. Det er summen av en styrt politisk satsing for å få bukt med en av de største utfordringene vi som samfunn står ovenfor.

