Helseminister Bent Høie (H) gjør det rette ved å nekte papirløse migranter vanlig tilgang til alle helsetjenester.

Neste ukentlig er det innlegg i mediene hvor enkeltmennesker eller grupper ber om bedre forhold for innvandrere som oppholder seg ulovlig i Norge. Det siste fremstøtet i Bergen finner vi i BT 19. september, hvor Hassan Parandeh (HP) har en bønn om at papirløse migranter bør få medisinsk behandling i Norge.

Jeg vil gjerne gi følgende kommentarer til innlegget:

1. Papirløse migranter dreier seg ofte om mennesker som skjuler eller har kastet sine ID-papirer fordi de ikke har et legitimt behov for opphold i eller statsborgerskap i Norge.

2. Mange oppholder seg ulovlig her i landet. Sikre opplysninger finnes selvfølgelig ikke, men det har vært anslått at det dreier seg om 15.000-20.000 personer. De er en belastning på rettsvesenet og helsevesenet. Likevel har vi sett oss råd til å gi dem hjelp i akutte tilfeller, og når behandling ikke kan utsettes.

3. Mennesker uten lovlig opphold i Norge representerer bare en liten del av alle i verden som er i samme situasjon, det vil si at de lever under fattigdomsgrensen og mangler tilfredsstillende tilbud om helsetjenester. Dessverre befinner de seg i et land der helsetjenestene er forferdelig dyre. For eksempel vil en fødsel i Norge koste ca. 35.000 kroner, i en flyktningeleir i Libanon kan den samme summen bekoste 10 fødsler. Skal vi yte medisinsk hjelp til flyktninger og migranter, bør vi altså gi den der pengene anvendes mest effektivt.

4. HP siterer den universelle menneskerettighet: «Retten til den høyest oppnåelige helsestandard er en grunnleggende rettighet». All den tid Norge foreløpig ikke er kommet dithen for sine egne borgere, er det urimelig av HP å fremsette et slikt krav på vegne av mennesker som oppholder seg her ulovlig.

Helseminister Bent Høie (H) gjør derfor rett i å nekte dem vanlig tilgang til alle helsetjenester.