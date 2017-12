Vi har dessverre noen eksempler der pasienter har måttet vente for lenge på å bli hentet.

Først og fremst ønsker vi å beklage belastningen som moren til innskriver har hatt i påvente av transport fra oss som aldri dukket opp.

Vi vet ikke hva som er årsak til denne hendelsen. En reise fra Haukeland universitetssjukehus til Arna kjøres via Åsane eller Nesttun, avhengig av hva som passer best der og da. Osterøy Taxi har for eksempel daglig med pasienter fra Bergen til Arna på sin returreise hjem til Osterøy, som oftest via Åsane.

Avdeling for pasientreiser har ansvaret for koordinering og gjennomføring av reiser til og fra behandling, saksbehandling og økonomisk oppgjør av pasientreiser. Vi jobber i henhold til Pasient- og brukerrettighetsloven. Avdelingen har ikke egne kjøretøy. Det er ulike taxiselskap som henter og bringer våre pasienter.

Lange turer, utover 10 kilometer, er prioritert for samkjøring, og vanligvis korte turer dersom det er samme hentested og/eller leveringssted. To naboer som skal reise samtidig i samme retning vil normalt samkjøres, men det er flere eksempler på at dette ikke skjer på grunn av pasienters behov, og andre forhold som vi må ta hensyn til. Noe kan være taushetsbelagt. Det er behandleren som rekvirerer en reise som vurderer om pasientens helsetilstand er slik at pasienten ikke kan vente eller samkjøre med andre pasienter.

Ved å samkjøre går kostnadene på pasientreiser ned, dette er penger som sykehuset i stedet kan bruke til behandling av pasienter. Det mener vi er riktig prioritering, til tross for at samkjøring kan medføre noe ventetid etter behandling, samt at reisestrekningen blir noe lengre.

Vi har dessverre noen eksempler der pasienter har måttet vente for lenge på å bli hentet. I slike tilfeller er det vårt ansvar å ha tett dialog med pasient, som for eksempel kan få tilbud om å ordne reisen sin selv og få refundert utgiftene til reisen fra oss i ettertid.

Ventetider utover to timer praktiseres ved lengre reiser, men da i tett dialog mellom behandler, pasient og pasientreiser. Hvis en pasient må vente over to timer for en lokalreise i Bergen, er det langt utenfor våre forventninger til leverandørene.

Vi takker for tilbakemeldinger. Det gir oss viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i videreutviklingen av vårt tilbud.