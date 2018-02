Bergens Tidende tar ein stor risiko når dei skriv om legen Geir Flatabø utan å stille kritiske spørsmål.

Laurdag 27. januar trykte Bergens Tidende ei kontaktannonse og ein reklameplakat fordekt som reportasje om legen Geir Flatabø, som har mista legelisensen sin etter fleire klager til helsetilsynet.

I reportasjen stiller fleire familiar og enkeltpersonar som alle har positive erfaringar med Flatabøs behandlingar, og framstår såleis som sanningsvitne på at hans kontroversielle tilbod har effekt. For personar med alvorlege sjukdommar og pårørande i full krise, kan dette lett framstå som ei etterlengta livbøye. For kva om?

Dei vil vel prøve alt? Det kan vel ikkje skade å prøve? Om dei ikkje tenkjer det sjølv, er det ganske sannsynleg at det kjem telefon eller facebookmelding frå ein nabo eller ei tante.

Bergens Tidende tar ein stor risiko når dei dekker dette så breitt og stort, utan å stille kritiske spørsmål.

Som til dømes: Kva kostar desse behandlingane? Kva kostar kvar konsultasjon, kva kostar kvar blod- og avføringsprøve, kva kostar medisinane, kva blir den samla summen?

Kva inneber desse behandlingane? Kor mange behandlingar blir føreslått for kvar pasient? Kor mange nåle- og sprøytestikk må pasienten ta imot, kor mange undersøkingar må han eller ho gjennomføre, kor rigid er kosthaldsregimet? I kva grad kan opplegget forsvarast etisk, med tanke på eventuell tvang mot personar som ikkje sjølv kan gjere greie for sine smerter eller sine ønske og behov?

Kor god er dokumentasjonen? Kor godt blir dokumentasjonen forklart for pasienten og pasientens pårørande?

Korleis blir «betring» definert? Kva dokumentasjon har Flatabø sjølv på eigen suksess? Korleis forklarer han eventuelle nederlag eller forverringar? Er det dei pårørande si skuld, om dei ikkje har hatt råd eller klart å møte hans krav til behandling?

I Danmark raste det i vår ein debatt om autisme og kosthald, etter at B.T. og Politiken trykte høvesvis eit større intervju med og eit lesarinnlegg frå kosthaldsprofeten Ninka Bernadotte Mauritsen.

Ho oppgir at hennar son blei «frisk» frå autisme etter ei radikal omlegging av kosten. Hennar modell har blitt populær, og i visse tilfelle har foreldre til barn med autisme blitt tilrådd å legge om barnas kosthald i staden for å bli tilbydd hjelp frå det offentlege. Den danske autismeforeininga har gått hardt ut mot dette, og mint ålmenta om at autisme er ein nevrologisk tilstand som varer livet ut. Nettsida Videnskap.dk har gått gjennom all forsking Ninka Bernadotte Mauritsen viser til i sin argumentasjon, og har funne at det ikkje finst noko grunnlag i denne forskinga for å konkludere med at ein kan kurere autisme med kosthald.

Autisme kjem også i ulike former, og utviklar seg på ulike måtar. Betring kan ha mange ulike årsaker, og det er vanskeleg å slå fast om det er treningsopplegg, modning eller andre årsaker som har hatt mest å seie når personar med autisme mistar sine symptom. Det er eit puslespel å finne ut av korleis ein best kan hjelpe sine barn, og ein av komponentane er kor mykje barnet skal utsettast for av prøving og feiling.

Viss vi var Bergens Tidende, hadde vi også spurt Geir Flatabø korleis han stilte seg til påstanden: Den beste kuren for autisme er kjærleik, aksept og forståing.