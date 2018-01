Problemene vi står overfor i fremtiden, vil ikke bli løst av personer som er dyktige til å dividere to desimaltall med penn og papir.

Jack Ma har ingen formell utdannelse og sier selv at han har strøket på diverse eksamener. Kineseren er grunnlegger av netthandelstedet Alibaba, som omsetter for over 250 milliarder dollar. Selskapet er nå større enn Amazon og Ebay. I World Economic Forum, som i forrige uke holdt sin årlige samling i Davos, bidro Jack Ma med et inspirerende og tankevekkende innlegg om skolens oppgave i fremtiden.

Et av hovedpoengene hans er at vi ikke må utdanne barn og unge til det maskiner og roboter i fremtiden kan gjøre bedre og hurtigere. Han sier utfordringene ligger i å forandre måten vi underviser på og innholdet i undervisningen, og at alt vi lærer må være bedre enn det maskinene kan gjøre. Noen av hovedpunktene hans om fremtidens skole er samarbeid, uavhengig tenkning, sport, musikk, maling og omsorg for andre.

Bør ikke skolens innhold ta inn over seg noen av Mas synspunkter?

Skolematematikken for grunnskolen har stort sett vært uforandret de siste 50 årene. Riktignok er IT-baserte hjelpemidler, regneark og grafisk regner tatt i bruk til eksamen, men bare i liten grad. Til grunnskoleeksamen etter ti år på skolebenken skal elevene fortsatt addere flersifrede tall med blyant på papir. Hvis slike oppgaver er en del av eksamen, vil lærerne også terpe på at elevene behersker dette, hvor meningsløst det enn kan fortone seg. De fleste andre eksamensoppgavene tester elevene på om de kan reprodusere det de har lært for å kunne svare på likelydende oppgaver.

Det er forbausende lite i grunnskolens eksamen som utfordrer elevenes kreativitet og vurderingsevne.

Er det på tide å droppe oppgaver lommeregneren kan gjøre raskere enn elevene? Burde vi gi dem oppgaver der de kan reflektere over mulige fremgangsmåter og tenke selv? Burde vi ikke gi dem kunnskaper og oppgaver som det vil være viktig for dem og for samfunnet de lever i å finne løsninger på?

Vi forventer at elevene skal regne ut 278 + 67, og vite at (-5) ganger (-3) er lik 15. Men det er overraskende å oppdage at svært mange elever påstår at 0,10 er større enn 0,9. Tall- og begrepsforståelse legges det lite eller ingen vekt på i eksamensoppgavene.

Hvis du spør ungdomsskoleelever om en 20-kronemynt har sylinderform, vil mange svare nei fordi høyden ikke er stor nok. De har bare sett sylindre som en type fiskebolleboks i lærebøkene og på tavlen. Det bør være viktig å åpne oppgavene slik at det ikke er ett rett svar som gjelder. Som for eksempel: «Skriv 185 som summen av to tosifrede tall.»

Skolematematikken har fått leve sitt eget liv uten at personer utenfor fagfeltet har fått gjennomslag for kritiske tanker. Kanskje de ikke tør fordi de lett kan bli stilt til veggs av fagmatematikerne.

Frank May, Scanpix

Hvorfor spør ikke flere pedagoger seg om emnene i læreplanen er meningsfulle og om de rimer med den fremtid Ma spår om? Burde ikke pedagogene i matematikkfaget og samfunnsfaget bli viktige samarbeidspartnere? Kanskje matematikkfaget også burde lete etter andre fag som samarbeidspartnere. Kanskje de estetiske fagene burde komme på banen.

Problemene vi står overfor i fremtiden, vil ikke bli løst av personer som er dyktige til å dividere to desimaltall med penn og papir, men av personer som kan finne kreative løsninger, individuelt eller sammen med andre, på viktige utfordringer vi står overfor. Tenk bare på områder som forurensning, energibruk og -produksjon, trafikk og transport, og tolkning av – og avsløring av eventuelle feil i – statistikker i aviser og TV.

Kanskje Ma skal være glad for at han ikke fikk formell utdanning, der hans kreativitet og nytenkning ikke ble gruset av å måtte gjøre skolefag der gjenkjenning og reproduksjon av andres kunnskaper var det viktigste.

Lommeregneren har gjort divisjonsstykkene raskere enn elevene de siste 30 årene. Bør ikke vi satse på å utdanne til kreativitet og nytenkende løsninger på tvers av fagene? Hva trenger vi å lære elevene for at de kan møte utfordringene vi står overfor om ti år?