Kulturredaktør Frode Bjerkestrand er ukritisk i sine holdninger til kostnadene ved å gjøre Sentralbadet til kulturhus.

Det må være en drøm å være kulturarbeider og kulturpolitiker i Bergen med den heiagjengen som finnes i BTs kulturredaksjon. Tenk om idretten hadde hatt samme redaksjonelle støtte om sine mangler på anlegg!

Kulturredaktør Frode Bjerkestrand viser i sin kommentar 7. januar en nokså ukritisk holdning til kostnader i forbindelse med en rehabilitering av Sentralbadet for kulturformål på opp mot milliarden. Det høres ut som en krise i byen når «Bergen kommunes ansvar for å finne hus til kulturinstitusjonene i de siste tiår har sviktet totalt.»

Nå er det jo flere instanser fra fylke og stat som også med hjelp av skattemidler bidrar til kultursektorens behov for nybygg og rehabilitering. Det høres i kommentaren ut som lite har skjedd, men jeg vil minne redaktøren på noen av prosjektene som det er jobbet med i de siste år og som byens innbyggere nyter godt av:

1. Kode-byggene med flere bymuseer

2. USF-Verftet (takk for Røkeriet)

3. Hordaland Teater på Logen

4. Bergen bibliotek

5. Håkonshallen

6. Peer Gynt-salen i Grieghallen

7. DNS prøver på sitt lille areal å utvikle etter beste evne, noe Teaterkjelleren er et godt eksempel på. Et fleksibelt scenerom sett fra tilskuerens perspektiv.

8. Kunst- og designhøyskolen er også et milliardprosjekt der våre felles midler brukes.

9. Det flagges også fra Byrådet om at der i nær fremtid blir plass for Kulturhus i Åsane og Fyllingsdalen. På den siste punktet er det lagt ned et betydelig dugnadsarbeid av lokale krefter.

Jeg har noen ganger fulgt Carte Blanche sine forestillinger og har ikke tilgang til besøkstall. Men det er ikke naturgitt at vår «lille by» skal ha et internasjonalt dansekompani, etter min mening. Operakunsten utøves i byen med den Nasjonale Operaen, der oppsettingene kjøpes inn.

I tillegg har vi den fantastiske lokale «dugnadsgjengen» i Opera Bergen. Dans er en viktig sjanger i kunsten, men det er også store sjangrer i idretten som har helt håpløse forhold.

For eksempel en av verdens største vinteridretter, ishockey, som i lang tid har hatt håpløse forhold for å rekruttere nye spillere. For lite isflate, sene treningstider i utdaterte Bergenshallen. Mye dårlig drift i laget, ja, men hovedskylden for at idretten ligger nede for telling er Bergen kommunes manglende oppfølging og bygging av mer isflate.

Det er pinlig for idrettsbyen Bergen at vi kun har lag i 2. divisjon. Håndball-landskamper spilles nå i Fjell kommune grunnet mangel på en skikkelig byarena. Det skjer lite med internasjonale svømmemesterskap i ADO-arena som var et av hovedpremissene for bygget.

Det er også sørgelig lite fokus på rehabilitering og tilbygg rundt de anlegg vi allerede har. Mitt syn er sikkert preget av min egen idrett bordtennis, som alltid har kommet til kort på anlegg i løpet av mine tretti år i byen.

Mitt hovedpoeng er: Har vi politikere som ser helheten og fornuftig bruk av fellesskapets midler? Nå jeg ser forfallet i enkelte idrettsanlegg i byen, blir det absurd å snakke om investering i milliardklassen på kultursektoren. Jeg er selv en svært aktiv bruker av kulturarrangement, og jeg mener at sektorens ønsker og egendefinerte behov er klart overfokusert i BT.