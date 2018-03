Å vurdere kompetanse på bakgrunn av antall fagarbeidere blir i beste fall misvisende.

Det er ikke grunnlag for BTs påstand om at det er lavere kompetanse blant ansatte i private barnehager.

Tvert imot viser offentlig statistikk at private barnehager i større grad enn kommunale ansetter barnehagelærere, som er den viktigste enkeltfaktoren for å sikre jevn og høy kvalitet i barnehagene.

Utviklingen er positiv i private barnehager, viser ferske tall fra Utdanningsdirektoratet.

Private barnehager i Bergen har i gjennomsnitt 14,4 barn per barnehagelærer, i motsetning til 14,9 barn per barnehagelærer i kommunale barnehager. Fra august er kravet maksimalt 14 barn per barnehagelærer.

44,1 prosent av ansatte i de private barnehagene i Bergen er barnehagelærere, mot 42 prosent av de ansatte i kommunale barnehager. Ifølge Kunnskapsdepartementet innebærer skjerpede krav at 43 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere fra neste barnehageår.

Private barnehager har lavere sykefravær enn kommunale barnehager, ifølge SSB. Andre undersøkelser viser at ansatte i private barnehager er mer sammen med barna enn ansatte i kommunale barnehager.

Men de private barnehagene har enda høyere ambisjoner. Derfor jobber vi for at alle våre medlemsbarnehager skal ha minst 50 prosent barnehagelærere innen 2020.

Forskning viser at barnehagelæreren er avgjørende for å sikre et godt tilbud i barnehagene, også for å lede og veilede alle de gode fagarbeiderne og assistentene i barnehagene.

BT begrunner sin påstand om lavere kompetanse i private barnehager med at de er færre fagarbeidere enn i kommunale barnehager. Å vurdere kompetansen til personalet i barnehagen på bakgrunn av andelen fagarbeidere, blir i beste fall misvisende.

Vi har lenge etterlyst en egen fagarbeiderutdanning rettet spesielt mot barn i barnehagealder. Det er barnehagelærerne, med treårig høgskole- eller universitetsutdannelse, som er ryggraden i barnehagene.

Vi har full forståelse for at private barnehager har prioritert å ansette flere barnehagelærere, også om det går på bekostning av antall fagarbeidere.

