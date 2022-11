Et naivt svar på klimakrisen

Endringene vi ser nå, er menneskeskapte.

For tiden pågår FNs 27. klimatoppmøte i Sharm-al-sheik i Egypt.

Halfdan Wiik Medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Hans Martin Seip Pensjonert klimaforsker, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Vi kan ikke kontrollere klimaendringene, mener sosialantropolog Bjarne Vandeskog i BT 11. november. Derfor lanserer han en «plan B» – som så vidt vi kan forstå, går ut på å overlate problemene til kommende generasjoner. De vil finne løsninger – slik mennesker alltid har gjort når det røyner på.

Vi kan være enig med ham i at det rene katastrofeperspektivet er uheldig. Men vi kan jo heller ikke la det skure og bare stikke av fra den store regningen som vår generasjon etterlater seg. Klimakrisen er jo ikke kommet av seg selv.

Det er mye usikkerhet knyttet til klimaforskningens «spådommer» om fremtiden, hevder Vandeskog. Ja, selvsagt. Men fremfor alt har utviklingen vist at veldig mye stemmer. Når verden er blitt styrt mot en stadig mer farefull fremtid, har det vært med åpne øyne og mot entydige advarsler gitt gjennom 40 år.

Det er rett at det har vært dramatiske klimaendringer før (selv om ikke alle Vandeskogs eksempler er relevante). Forskjellen er at endringene nå er menneskeskapte. Som betyr at det er noe vi kan gjøre med det. Vi vet faktisk mye om hva som skal til for å begrense temperaturstigningen.

Med de riktige tiltakene vil folk flest kunne leve bra. De rikes luksusforbruk må vi derimot bli kvitt. Det er en slik tilnærming Vandeskog karakteriserer som naiv. Kanskje det, men vi har mest lyst å svare ham med et gruk av Piet Hein:

Det er naivt at tro

at dette liv

kan leves hvis man ikke

er naiv.