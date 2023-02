Ukraina har rett til å forsvare seg

Med dette følger også retten til å motta militær hjelp fra andre stater.

Ukrainske flagg vaier over gravplassen i Brovary, ikke langt utenfor Kyiv.

Per Edgar Nordmo Bergen

Katharina Sass spør i sitt debattinnlegg i BT 15. februar om vi (Norge og/eller Nato?) skal sende soldater til fronten. Dette som en forlengelse av kritikken mot vestlig våpenhjelp til Ukraina.

Gjennomgangstonen til Sass er at Nato driver en aktiv krigføring mot Russland, og får det til å fremstå som at Russland er en slags fornærmede part.

Hun fremstiller krigen på en måte der det ikke skilles mellom angripende og forsvarende parter. Ifølge folkeretten er angrepskrig ulovlig, men den forbyr ikke forsvarskrig.

I den pågående krigen mellom Ukraina og Russland er saksforholdet krystallklart: Russland er den angripende part, Ukraina den som forsvarer seg mot angrepet. Retten til selvforsvar er slått fast i FN-paktens artikkel 51.

Kjernen i selvforsvarsretten er at en stat kan forsvare seg mot et militært angrep fra en annen stat. Med dette følger også retten til å motta militær hjelp fra andre stater.

Tåkelegging av dette enkle faktum understøtter det russiske narrativet om at Russland er i krig med Nato og Vesten generelt. Denne feilaktige versjonen brukes av Putins regime til å legitimere krigen overfor det russiske publikum, en viktig forutsetning for at Russland kan fortsette krigen på lang sikt.

Sass retter sitt moraliserende skyts mot regjeringer som støtter Ukraina militært og fremstiller ukrainere som vestlige marionetter. På denne måten umyndiggjør hun en nasjon som har mobilisert hele samfunnet for å stoppe den russiske aggresjonen.

Jeg vil oppfordre Sass til å ta kontakt med ukrainske flyktninger her i Bergen.

Spør dem om ukrainere ofrer blod for Natos interesser, om russisk krigsromantikk og militarisering minner dem om fascisme, om anneksjon av deres land kan sammenliknes med Tysklands anneksjoner i mellomkrigstiden, om det er verdt å kjempe for suverenitet og ukrainsk kultur, om vestlig våpenhjelp er moralsk tvilsomt.

Som avslutning kan du også spørre dem om de forlanger at soldater fra Norge skal reise til Ukraina for å kjempe deres sak.