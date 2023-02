Har vestlige techgiganter blitt Putins nyttige idioter?

Russiske krigsmotstandere er fanget i en utmattelseskrig ikke bare med Kreml, men også Silicon Valley.

Vestlige techgiganter har lagt enorm prestisje i å posisjonere seg på «riktig» side av krigen i Ukraina. Likevel skaper Meta, her ved grunnlegger Mark Zuckerberg, fortvilelse og frustrasjon blant ukrainske krigsmotstandere.

Johanne Kalsaas Stipendiat i russisk og internettforsker ved UiB

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Snart et år har gått siden Russland startet sin fullskala invasjon av Ukraina. I det som har blitt kalt tidenes mest «virale» krig, har sosiale medier spilt en helt sentral rolle.

Fra Ukrainas frivillige IT-gerilja via det felleseuropeiske hackerinitiativet Hack for peace til de selvutnevnte informasjonskrigerne i Russlands Cyber Front Z: Krigen utkjempes like mye i internasjonale digitale plattformer som på ukrainsk jord.

På russisk side har disse plattformene vært avgjørende også for den interne motstanden mot både krigen og regimet. Etter et tiår med stadig mer åpenlys undertrykkelse av sivilsamfunnet, sto den globaliserte digitale sfæren igjen som et av få pusterom fra Kremls kvelertak.

Som i resten av verden har sosiale medier samtidig blitt den desidert viktigste informasjonskilden og kommunikasjonskanalen for mange – særlig yngre – russere. Ikke overraskende var det nettopp i disse mediene at den umiddelbare motstanden mot krigen ble mest synlig etter 24. februar i fjor.

Johanne Kalsaas er stipendiat i russisk og internettforsker ved UiB. Hun skriver at sosiale medier har spilt i en helt sentral rolle i Ukraina-krigen.

Enda mindre overraskende var Kremls respons på den digitale motstandskampen; trussel om lange fengselsstraffer for å poste «falskt» eller «krenkende» nettinnhold om krigen. I praksis alt som avviker fra myndighetenes mantra, utvikling av angiverbots for å «crowdsource» jakten på kritiske stemmer, og ikke minst blokkering av populære internasjonale plattformer som Twitter og Instagram – der myndighetene ikke har mulighet til å håndheve den strenge digitale krigssensuren.

Internetts rolle i motstanden mot Kremls brutalitet var et viktig tema da vinnerne av Studentenes fredspris, de unge journalistene i den uavhengige russiske nettavisen DOXA, gjestet Bergen i begynnelsen av februar. Det er likevel ikke Russlands nedsabling av den digitale ytringsfriheten som bekymrer journalistene mest.

Tre av DOXA-journalistene i Berlin høsten 2022 (f.v.): Armen, Nikita og Ekatarina.

I likhet med størstedelen av russiske uavhengige medier jobber DOXA nemlig i eksil. Masseutvandringen etter invasjonen har gitt både antikrigsaktivistene og andre russiske emigranter tilgang til et (tilsynelatende) langt friere informasjonslandskap.

Samtidig har den enorme populariseringen av VPN-tjenester VPN-tjenesterVPN står for virtuelt privat nettverk. Det er en trygg tunnel mellom to enheter som gir sikker og privat tilgang til ethvert nettsted. siden krigens start gjort det relativt enkelt å forsere de digitale murene Kreml forsøker å bygge opp mellom den russiske befolkningen og resten av verden.

For DOXA og andre som kjemper for positiv endring i Russland, har de internasjonale digitale plattformene derfor fortsatt stor betydning. Men også her opplever russiske antikrigsaktivister å bli kneblet.

Vestlige techgiganter har lagt enorm prestisje i å posisjonere seg på «riktig» side av krigen i Ukraina. I demokratiets navn har plattformer som Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, prøvd å skalke lukene for såkalt prorussisk påvirkning.

Kremls mediekonglomerat blokkeres, mistenkelige kontoer slettes, og algoritmene finslipes for å hindre spredningen av antatt skadelig innhold.

Tiltakene skal signalisere fornyet besluttsomhet etter årevis med kritikk om at vestlige plattformer taper kampen mot den digitale manipulasjonsindustrien, der Russland har en lederposisjon.

Men som DOXA og andre antikrigsaktivister forteller: Techgigantenes kamp mot «desinformasjon» har ført til en dobbel marginalisering av Russlands uavhengige stemmer. Det regimekritiske innholdet de poster om krigen, blir ikke bare sensurert fra russiske digitale plattformer, men også fra vestlige.

Les også Byttet navn fra Dimitri til Victor. – Jeg kuttet alle bånd til Russland.

Algoritmene skjuler dem fra feeden til både eksisterende og potensielle følgere. Kontoene deres stenges ned igjen og igjen, blant annet fordi Kremls reelle nettverk av digitale påvirkere har oppdaget at Facebooks rapporteringsfunksjon er et effektivt våpen for å stilne motstandere.

Også blant ukrainske krigsmotstandere har Metas informasjonsblokade skapt fortvilelse og frustrasjon. Under besøket i Bergen fortalte DOXA-journalistene om hvordan det er å kjempe mot de enorme kreftene som styrer feeden vår i sosiale medier.

De fortalte om gjentatte forsøk på å fortelle techgigantene at også de kjemper mot desinformasjon – om enn med langt færre ressurser:

At de er avhengige av internasjonale plattformer for å gi stemme til og mobilisere motstanden mot Putins brutalitet, fordi Russlands eget medielandskap nærmest er totalt underlagt statlig kontroll.

At beslutningene som tas i Silicon Valley, er fullstendig ute av kontakt med virkeligheten i Russland, Ukraina og andre steder.

Og at plattformenes informasjonspolitikk på paradoksalt vis dermed gir ammunisjon til Kremls angrep på krigens motstandere.

Fredsprisvinnerne fra DOXA er tidlig i 20-årene. I hele deres levetid er hjemlandet deres blitt styrt av Putin. De har vokst opp med å se sin informasjonsfrihet forsvinne mer og mer, til et punkt der de ikke lenger kunne se noen fremtid innenfor Russlands grenser.

Når de nå varsler om undertrykkelsen som skjer i våre «egne» mediestrukturer, skylder vi både dem og oss selv å høre etter.