Eldre kvinners stemme må løftes frem

Kvinners høye levealder er av stor betydning når kvinnehelse settes på dagsorden.

Kjønnsforskjellene innen helse er store. For eksempel er tegnene på hjerneslag som regel helt ulike for kvinner og menn, skriver innsenderne.

Silje B. Eikemo Daglig leder, Verdighetsenteret

Kjersti Martin Rådgiver, avd. helse og omsorg

Andelen eldre kvinner i Norge er nesten dobbelt så mange som eldre menn fra fylte 85 år. De bruker helse- og omsorgstjenestene hyppig. Lidelser som særlig rammer kvinner, er komplekse og må behandles på en helt annen måte enn menn. Det kan være vanskelig for fastleger og annet helsepersonell å forstå deres sykdomspresentasjon.

Vi er enig med leder av Kvinnehelseutvalget, Christine Meyer, som mener at vi må få et mer persontilpasset helsetilbud, nettopp fordi genetikken og kjønnsforskjellene er så store. Som et eksempel er tegnene på hjerneslag som regel helt ulike for kvinner og menn. Livsviktig kunnskap!

Vi mener også at sårbare eldre kvinner sine stemmer må løftes frem. Kvinners livsfortellinger må få en tydelig stemme – for de blir ofte ikke hørt nettopp på grunn av aldring, sykdom, døgnbelastende omsorgs- og/eller pårørendeansvar, samt isolasjon. Dette fører til store omkostninger for samfunnet, men også for den enkelte kvinne.

I disse dager er NOU-rapporten 2023: Den store forskjellen, som tar opp kvinners helse og kjønns betydning for helse, ute på høring.

Den slår fast at kvinnehelse er underprioritert på systemnivå, og at det forskes for lite på kvinnehelse, at det undervises for lite om det i helsefaglige yrker, og at enkeltkvinner ofte ikke blir hørt i møte med helsesystemet.

Forrige NOU om Kvinners Helse i Norge kom i 1999. Nå skriver vi 2023, og nå vet vi at vi ikke vet så mye om eldre kvinners helse og betydningen av kjønn og helse i alderdommen.

Det forskes for lite på kvinnehelse – og vi er glade for regjeringens årlige bevilgning til Forskningsrådet på 20 millioner kroner dedikert til kvinnehelse og forskning på eldre kvinners helse, minoritetskvinner og på unge kvinners psykiske helse. (Slik helseministeren lovet på Kvinnehelsekonferansen i Bergen.)

Vi må jobbe parallelt. Vi må forske for å forstå. Vi må undervise for å være opplyste, og for å la kunnskapen komme de eldre til gode.

Verdighet er en iboende og ukrenkelig verdi. Verdighet må forsvares hver dag gjennom et ivaretakende system. Verdighet krever tilstedeværelse og oppmerksomhet. Og nettopp for å skape verdighet må vi ha kunnskap og kompetanse.

Kvinnehelseutvalget anbefaler å iverksettes tiltak for å sikre økt geriatrisk kompetanse, for eksempel om tema som akutt funksjonssvikt og atypisk sykdomspresentasjon, i alle ledd hvor eldre blir vurdert og behandlet.

Dette er som musikk i våre øre, vi mener det bør sikres geriatrisk kompetanse hos alle som arbeider med eldre.

God helse i alderdommen er avgjørende for gode dager. «Teller du år, blir livet kort. Teller du dager, går livet fort. Teller du timer, varer livet en stund. Men lengst varer livet om du nyter hvert sekund», skriver Per Kvalvik.

For de eldre som teller hver time, eller hvert minutt, men som ikke har god helse til å nyte hvert sekund. Ja, da blir livet uendelig tungt å bære.

Det sies at det kreves en landsby for å oppdra et barn, på samme vis kreves også hele samfunnet for å ivareta de eldste av oss.