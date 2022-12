Bybanen vil spise for mye av bykjernen

Har du fått med deg at det ligger an til å bli skinner også i Strandgaten, opp Christian Michelsens gate og rundt Den Nationale Scene?

Bybanen er tungtrafikk, mener innsenderen.

Tore Skulstad Bergenser og pensjonert sivilingeniør

«Bergenserne bør være årvåkne neste gang det legges frem forlokkende planer om byens videre utvikling.»

Det skrev Tarje Wanvik, tidligere bystyremedlem for Ap, nå direktør for Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune i et leserinnlegg i BT 22. juni 2016.

Den gangen gjaldt utsagnet riktignok den mindre vellykkete gangbroen over Puddefjorden, men hans advarsel står seg fortsatt meget godt. Vi bør være ytterst årvåkne når det legges fram forlokkende planer om byens videre utvikling.

Og vi er årvåkne, Wanvik. Det er derfor vi reagerer så sterkt på at planetaten i Bergen kommune tilsynelatende uten motforestillinger insisterer på å belaste den indre bykjernen, det historiske Bergen og verdensarven Bryggen med tungtrafikk til evig tid. For Bybanen er i høyeste grad tungtrafikk.

Med vekt og høyde som en megatrailer, og over tre ganger så lang, vil Bybanen etter svært manges mening være et fremmedelement blant fotgjengere og syklister.

Tore Skulstad mener den gode ideen om å knytte sammen kommunens bydeler med skinnegående transport i dagen er i ferd med å bli ødeleggende for bykjernen.

«Når avstanden mellom ideene og resultatene blir så store ... .., må en spørre seg hvem som har lurt hvem!», skriver Wanvik i samme innlegg som referert til over.

Også dette et utsagn som fortsatt står seg. For hvem er det som lurer hvem? Fra en god - og over femti år gammel - idé om at sentrum og de ytre bydelene i vår langstrakte kommune burde knyttes tettere sammen ved hjelp av rask skinnegående transport på egen trasé, til det resultatet vi nå forespeiles: en slags lokal trikk som skjærer seg på kryss (og etterhvert tvers) gjennom gatenettet i bykjernen for å betjene lokalområder innen gåbyen Bergen. Ja, da er avstanden mellom idé og resultat blitt for stor.

Den gode idéen om å knytte sammen kommunens perifere bydeler med skinnegående transport er, med dagløsninger gjennom sentrum, i ferd med å bli et Frankensteins monster for bykjernen.

For den reguleringsplanen som nå er til høring, inneholder en dårlig skjult felle: Forutsetningen om batteridrift uten kjøreledninger over Bryggen medfører behov for et nytt vendespor i sentrum for linje 1, og det fremgår klart at kommunen ønsker å legge dette til Strandgaten og opp Chr. Michelsens gate.

Et drastisk nytt inngrep i bykjernen, med betydelige negative konsekvenser. Derfor har man behendig latt være å inkludere dette i reguleringsplanen nå, problemstillingen forutsettes håndtert i eget planarbeid senere.

En parallelt fremlagt «Kollektivplan mot vest» legger opp til at man fra vendesporet fører Bybanen videre opp Chr. Michelsens gate, rundt Teateret (støy og vibrasjoner!), via den trange Teatergaten og ned mot Nøstet og Dokken.

Dette snakker man heller ikke så høyt om, strategien er tydeligvis å få vedtatt reguleringsplanen for banen til Åsane raskest mulig uten for mye diskusjon, for dermed å binde opp fremtidige løsninger. Og Bybanen – tungtrafikken – vil spise seg videre inn i bykjernen.

Dette er planlegging etter salami-metoden; bitevis og delt. Klarer du den, så klarer du den ...

Så man spør seg: Hvem er det som lurer hvem ?