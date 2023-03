Fisketorget blir ikke bedre av mer PR!

Tenk om byrådet heller kunne begynne i riktig ende – med innholdet.

Fisketorget er en lite flatterende turistfelle, mener innsenderen.

Gunnar Buvik Pensjonist, Øygarden

Jeg ser til min store overraskelse at Bergen kommune har lagt ut jobben med å bedre Fisketorgets omdømme på anbud, og at de skal sløse bort inntil 800.000 kroner av skattebetalernes penger på merkevarebygging og økt synlighet i mediene.

Byutviklingsbyråd Ingrid Nergaard Fjeldstad (V) sier i BT fredag 24. mars at de i større grad ønsker å markedsføre dagens aktiviteter på Fisketorget. – Vi vil at flere kan få det med seg og dukke opp, sa hun. Dette er intet mindre enn et skrekkens eksempel på hvor fjernt byrådet er fra virkeligheten på Fisketorget.

Byrådet begynner i feil ende, skriver Gunnar Buvik om forsøket på å bedre omdømmet til Fisketorget.

Dagens fisketorg er intet mindre enn en gedigen og lite flatterende turistfelle, med andre ord noe som verken er ekte eller genuint, men tvert imot noe som nærmest er konstruert for turister og i stor grad kun besøkes av turister.

Hadde det enda vært en flott turistattraksjon og et luftig og tiltalende markeds- og mingleområde for turister, skulle jeg ikke sagt noe. Men Fisketorget i dag fremstår tragisk, kaotisk og klaustrofobisk med sine trange boder, grusomme plasttelt og billige og ukomfortable benker, bord og stoler.

Her begynner byrådet i helt feil ende; det går ikke an å skjønnmale noe som i utgangspunktet er så dårlig. Tror byrådet virkelig at de skal klare å lokke, eller kanskje «lure» folk til å besøke dagens fisketorg gjennom å skape mer positiv blest om Fisketorget i mediene?

De fleste som bor i Bergens-regionen, vet utmerket godt hvor ille det er, og har for lengst gitt opp Fisketorget. Ikke bare på grunn av det som er nevnt ovenfor, men også på grunn av altfor høye priser. Selv ikke verdens beste reklamekampanje eller positive historier om Fisketorget vil klare å dekke over den triste virkeligheten.

Nei, dette var skuffende – tenk om byrådet heller kunne begynne i riktig ende, nemlig å begynne med å ta for seg innholdet i, og innretningen av Fisketorget. Hvis de gjør det på en god måte, tipper jeg det blir helt unødvendig å bruke mye penger på merkevarebygging og synlighet i mediene – med titusener av fornøyde besøkende vil det komme helt av seg selv – helt gratis!