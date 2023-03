Torgallmenningen er for alle

Pizza og pils får vi tak i andre steder.

Hilde Kalleklev mener Torgallmenningen trues av kommersielle interesser, dersom man åpner opp for uteservering.

Hilde Kalleklev Leder, Årstad arbeidersamfunn

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Les også Obs: Siste frist 27. mars! Delta i skrivekonkurransen, vinn 10.000 kroner.

Torgallmenningen er bergenseres storstue. Her er det plass til de som haster av gårde på vei til jobb eller studier. Det er plass til alenemoren som deler en pakke Marie-kjeks med barna sine fordi hun ikke har råd til å gå på kafé. De som står med kopp i hånden og ber om en krone, de som demonstrerer, marsjerer eller danser, er velkommen.

Les også Bergenserne om uteservering på Torgallmenningen: To av tre sier ja

Torgallmenningen er en viktig arena for Bergens borgere, det er her vi henger og viser hvem vi er og hva som betyr noe. Her spilles det trekkspill, danses sving, maules medbrakte fiskekaker og ropes mot høye strømpriser. Torgallmenningen er Bergens største demokratiske arena, slik vil Arbeiderpartiet at det fortsatt skal være.

Torgallmenningen skal være åpen for alle, uavhengig av størrelse på lommeboken, mener Hilde Kalleklev.

Nå er denne plassen og disse verdiene truet av krefter som vil kommersialisere plassen. De grønne står i spissen for å åpne for uteservering på Torgallmenningen. For oss i Arbeiderpartiet er dette et angrep på Bergens sjel og bergensernes rett til å vise frem kultur, glede og sinne.

Arbeiderpartiet ser ikke at det er forskjell på om det skal serveres øl eller skillingsboller, for oss er det viktig at Torgallmenningen er åpen for alle, uansett størrelse på lommeboken. Med en gang man åpner for servering, gir man en tydelig beskjed om at her er det kun de som har råd til en kanelsnurr eller en halvliter, som er velkommen.

De som ikke har kjøpekraft, vil bli ekskludert. Buekorps og amatørdansere vil bli ekskludert. De som demonstrerer for og mot alt mellom himmel og jord, vil bli ekskludert.

At Thor Haakon Bakke og MDG åpner for uteservering på Torgallmenningen, er et angrep på Bergens sjel, skriver Hilde Kalleklev.

Arbeiderpartiet jobber hardt for at de mulighetene folk har, ikke skal defineres av størrelsen på lommeboken. Vi vil ikke tolerere at Torgallmenningen skal reserveres menn i grønn genser som kan betale for linsesalat eller halvliter på utekafé.

Torgallmenningen er og skal fortsatt være Bergens storstue for fattig og rik, et dansegulv for demokrati og et sted der alle kan nyte kultur og dyrke bergensk identitet.

Våren nærmer seg, og vi gleder oss til å kunne sitte på en benk når buekorpsene trommer, feire 1. mai, delta på Festspillene og alt det andre vi skal gjøre på Torgallmenningen i månedene som kommer. Pizza og pils får vi tak i andre steder.