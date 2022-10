Utenforskap er en av fremtidens største trusler

Antallet mennesker som står utenfor arbeidsliv og utdanning, er alarmerende.

«Er man ute av jobb eller opplæring ufrivillig i mer enn seks måneder, er det betydelig mindre sjanse for at du kommer tilbake til jobb. Dette må vi gjøre noe med», skriver innsenderen.

Odd Arild Grefstad Konsernsjef i Storebrand

Tidlig i høst tikket meldingen inn på mobilen min. Jeg hadde akkurat deltatt i en debatt i Dagsnytt 18 om utviklingen i antall uføre. Meldingen kom fra en person som selv er ufør og beskrev en svært vanskelig situasjon over en lang periode.

Hen hadde sett debatten med næringslivstopper og politikere som hen opplevde kom med kjappe løsninger på komplekse situasjoner, hos mennesker som har forsøkt det aller meste for å få livet til å fungere.

Personen opplevde at vi påførte skam i stedet for å komme med løsninger. Meldingen traff meg rett i mellomgulvet. Og i hjertet. Jeg mener, og forsøker alltid å si det klart, at det er systemet som svikter menneskene, ikke omvendt.

Det er et stort paradoks at med et stramt arbeidsmarked og høy sysselsetting er fortsatt andelen som blir stående utenfor arbeidslivet høy. Enten fordi de faller ut eller er unge som av ulike årsaker ikke kommer inn.

Den høye etterspørselen etter arbeidskraft burde gi unike muligheter til å hjelpe flere inn i arbeid dersom vi setter inn de riktige tiltakene.

Jeg er leder for et konsern som hvert år betaler ut rundt to milliarder kroner til uførerelaterte ytelser. Men vi kobles som regel ikke på før den det gjelder har vært sykemeldt tolv måneder og ber om utbetaling fra forsikringen sin.

Er man ute av jobb eller opplæring ufrivillig i mer enn seks måneder, er det betydelig mindre sjanse for at du kommer tilbake til jobb. Dette må vi gjøre noe med.

Statistikken er alarmerende. Nav-tall viser at 661.000 personer i alderen 20 til 66 år, i dag står utenfor arbeidsliv og utdanning.

Blant disse er 110.000 unge voksne i alderen 20–29 år i utenforskap. Ulf Andersen, statistikksjef i Nav, har regnet seg frem til at dette tilsvarer 4600 skoleklasser!

I årene fremover vil det være færre i arbeidsfør alder, samtidig som olje- og gassinntektene skal minke de neste 20–30 årene. Dette viser et skrikende og akutt behov for flere påkjøringsfiler tilbake til arbeidslivet – og ut av utenforskap.

Vi trenger å legge til rette for flere veier tilbake inn i arbeidslivet, altså det vi kaller påkjøringsfiler. Mange trenger helsehjelp og medisinsk behandling, men fokus må også være på arbeid.

Tidlig innsats er helt avgjørende for å jobbe forebyggende for å få ned sykefraværet. I en rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt fra 2021 oppgir rundt en av tre arbeidstakere som har vært sykemeldt i 14 dager eller mer, at sykefraværet helt eller delvis skyldtes forhold på jobben.

Her har ledere et stort ansvar i å skape helsefremmende tiltak som reduserer og fjerner usunt stress. Spesielt når vi vet at en av de største årsakene til at folk sykmeldes er muskel- og skjelettplager tett etterfulgt av psykiske plager.

Et annet grep vi mener er viktig, er at bedrifter i større grad må rekruttere folk med hull i CV-en. Her har vi inngått samarbeid både med den sosiale entreprenøren Amesto Aces og med Nav, og slik fått flere medarbeidere med en annerledes bakgrunn.

Vår erfaring er at når mennesker blir gitt sjansen og får ansvar, griper de dette med begge hender. Det er vår oppgave å tilpasse, følge opp og gi nok ansvar avhengig av personens kapasitet og ønske.

Ulf Andersens regnestykke viser at dersom vi for eksempel klarte å redusere unge i utenforskap med ti prosent, ville verdien for samfunnet vært 5,8 milliarder kroner – hvert eneste år. Dette blir en stor, viktig og vanskelig jobb i årene som kommer, og jeg lover at vi skal gjøre vår del.

Men alt dette fordrer at vi tør å ta praten. Personen som modig sendte meg SMS i Arendal, sa hen kjente på skam. Historiene viser at utenforskap og skamfølelse henger tett sammen.

Da er åpenhet den eneste farbare vei, men det må følges av faktiske løsninger og et arbeid for å finne flere påkjøringsfiler inn i arbeid. Jeg sitter på ingen måte med alle svarene, men jeg er overbevist om at det for en stor gruppe ikke må være kjørt etter første avkjørsel ut av arbeidslivet.