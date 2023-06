Fremtiden er ikke som før

Forstår vi virkelig hvor raskt vår verden kan endre seg?

Mange har fått kjennskap til tjenesten ChatGPT, men kunstig intelligens kan sørge for virkelig store endringer, mener innsenderen.

Jone Edvartsen Doktorgradsstipendiat ved Birkelandsenteret for Romforskning, Institutt for fysikk og teknologi, UiB

Kunstig intelligens (KI) har potensialet til å skape en fantastisk verden man før bare kunne drømme om, men det kommer også med store etiske og sikkerhetsmessige utfordringer.

For å navigere i denne nye virkeligheten er det ikke nok å bare forstå teknologien – vi må også forstå hastigheten på endringene den driver.

I en lineær verden er forutsigbarhet og stabilitet nøkkelord. Vi er trent til å tenke lineært, enten det er forholdet mellom distanse og tid, eller den konstante progresjonen av tiden.

Fra våre forfedre som estimerte avstanden til byttedyr, til vår daglige oppfatning av tid, er linearitet dypt forankret i vår tenkning. Men teknologiutviklingens hastighet utfordrer denne lineære tankegangen og tvinger oss til å revurdere vår forståelse av verden.

Den eksponentielle grafen (rød) øker i et akselererende tempo, mens den lineære grafen (blå) øker i et konstant tempo.

La oss ta et kjent tankeeksperiment med et A4-papirark. Ved å brette arket dobler tykkelsen seg for hver gang. Hvor mange bretter tror du det tar å nå høyden til Mount Everest? Bare 26. Og for å nå distansen mellom jorden og månen? Overraskende nok, bare 42 bretter. Hva med tykkelsen til hele det synlige universet? Da trenger du bare å brette arket 103 ganger.

Dette illustrerer kraften i eksponentiell vekst – en akselererende prosess hvor hver nye økning er større enn den forrige. Det demonstrerer også vår utfordring med å intuitivt forstå eksponentielle prosesser. Men hva har eksponentielle prosesser med teknologi og KI å gjøre?

Mange har nok hørt teknologieksperter uttale seg om at den teknologiske utviklingen akselererer, noe som er selve definisjonen på eksponentiell vekst. De fleste har nok også personlige erfaringer med dette.

Den eksplosive teknologitutviklingen gjør det vanskelig å forstå konsekvensene, skriver Jone Edvartsen.

For bare 15 år siden var smarttelefoner en sjeldenhet, i dag er de utviklet til essensielle multiverktøy, integrert i utallige offentlige og private systemer.

Bruken av sosiale medier har også eksplodert. Fra å ikke eksistere til å nå milliarder av brukere daglig med uimotståelig skreddersydd innhold.

Og nå, plutselig, har man fått KI som gir bemerkelsesverdig gode og velformulerte svar. Kort sagt, teknologiutviklingen har akselerert betydelig.

Gordon Moore, medgrunnlegger av Intel, forutså i 1975 at antallet transistorer i datamaskiner ville doble seg hvert andre år, en trend kjent som Moores lov. Et økt antall transistorer, som er enheter ansvarlige for beregningene i en datamaskin, fører til økt beregningskapasitet.

Moores lov ikke er en naturlov, men en observasjon av en historisk trend. Loven vil opphøre hvis utviklingen stagnerer eller når de fysiske lovene begrenser hvor små transistorer kan bli.

For å imøtekomme de fysiske begrensningen av Moores lov, ble den omformulert av futuristen Ray Kurzweil på tidlig 2000-tall til å gjelde beregningskraft pr. amerikanske dollar.

Denne nye formuleringen åpner opp for at nye innovasjoner (som for eksempel kvantedatamaskiner) kan fortsette den eksponentielle trenden selv når den fysiske nedre grense for transistorer er nådd.

Grafen viser antall transistorer (elektroniske brytere) pakket inn i datamaskinbrikker (mikroprosessor) over tid. Y-aksen leses som antall milliarder transistorer pr. mikroprosessor.

Innen informatikk bruker man FLOPS (floating point operations pr. second) for å måle beregningskapasitet. Da Kurzweil omformulerte Moores lov, baserte han den nye formuleringen på slike historiske data.

For å vise veksten bruker man logaritmer. Dette tilsier at lengden mellom hvert datapunkt i den vertikale retningen øker eksponentielt. Å gå fra 10^5 til 10^{10} er 100.000 ganger mer enn å gå fra 1 til 10^5.

Ved å trekke en trendlinje basert på historiske data samlet frem til tidlig 2000-tallet, viser det seg at den ikke bare er eksponentiell, men dobbelt eksponentiell. Det betyr at beregningskapasiteten man får for 10.000 kroner vil doble seg i et stadig raskere tempo.

Dersom denne trenden fortsetter, vil man kunne kjøpe datakraft for 10.000 kroner som overgår samlet hjernekapasitet av alle mennesker i hele verden allerede innen 2050.

Grafen illustrerer kjøpekraften for beregninger pr. sekund (FLOPs) til omtrent 10.000 norske kroner over tid, med logaritmisk y-akse.

Den eksplosive utviklingen av teknologi gir utfordringer i å forutsi dens potensielle konsekvenser. Akkurat som arket man bretter til månen med bare 42 brett, kan veien videre med kunstig intelligens ende opp på et ugjenkjennelig sted om 42 år.

Under fremveksten av internett og sosiale medier lovet teknologiselskaper at verden skulle bli mer sammenknyttet, men ironisk nok kan det virke som vi er mer distansert enn før. Raske teknologiske endringer fører til at verken myndigheter eller folk flest klarer å holde følge.

Resultatet er et digitalt samfunn hvor psykologer utvikler algoritmer for å maksimere vår avhengighet av teknologi, noe som bidrar til oppslukende ekkokamre, desinformasjon og polarisering.

Hvordan vil KI-revolusjonen utarte, hvor vi utvikler algoritmer smartere enn enkeltindivider og kanskje til og med smartere enn hele menneskeheten, hvis denne utviklingen skjer i et tempo som verken myndigheter eller befolkningen klarer å holde følge med?

Heldigvis er det flere ledende stemmer som begynner å ta disse manglende retningslinjene rundt såpass kraftig teknologi på alvor. I den hensikt at sikkerhetstiltak skal kunne ta igjen utviklingen, har et åpent brev som oppfordrer til en seks måneders pause i utviklingen av enda kraftigere KI-systemer mottatt over 27.000 signaturer fra ledende KI-forskere og bedriftsledere.

En slik pause er også en gyllen mulighet for de som ikke er eksperter til å lære mer om feltet, uten å bekymre seg for at utviklingen skal løpe ifra dem. Skal KI føre til en bedre verden for alle, er det viktig at alle har noe de skulle sagt, og ikke at teknologigigantene kjører sitt eget løp.

En undersøkelse utført i 2022 spurte ledende KI-forskere om hva de trodde sjansen var for at intelligente maskiner kommer til å utslette menneskeheten.

Omtrent 50 prosent av forskerne oppga at de trodde det var ti prosent eller større sannsynlighet for at dette kunne skje. Ville du ha satt deg i et fly hvis 50 prosent av ingeniørene som bygget det sa det var ti prosent eller større sjanse for at motorene ville stanse, og flyet ville styrte?