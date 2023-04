Stå bakerst, høge menn!

Livet er ikkje like enkelt når du er 163 cm lav.

Det er ikkje alltid Amalie Røstbø får den beste konsertutsikta.

Amalie Røstbø Student og journalist i Studvest

Teksten er henta frå ei petitspalte og er skriven med eit glimt i auget.

Eg treng krakk for å rekke opp i andre hylla i kjøkkenskapet. (Trur det er derfor mamma alltid har hatt snopet på den øvste hylla.)

Eg har opplevd at gjennomsnittleg høge gutar kvilar armen sin på hovudet mitt.

På trening må eg klatre opp på stativet for kome i rett posisjon til å ta pull-ups. No høyrast det ut som dette er noko eg gjer jamleg, men eg klarar så vidt éin. Med strikk.

Dette kan eg leve med.

På konsert er det ikkje alltid like lett å sjå scena. Biletet er frå Nattjazzen i fjor.

Men det er ein ting eg ikkje kan finne meg i lenger – å betale dyrt for å gå på konsert, for så å ende opp med å stå bak tre giraffar av nokre mannfolk som breier seg utover og oppover.

Altså, hallo. Her har eg liksom førebudd meg godt.

Eg har teke på meg dei høgaste hælane eg eig. (Dei er så ubehagelege, og dritfarlege dersom det er litt vått på brusteinen – og det er det jo alltid i Bergen.)

Eg er tidleg ute slik at eg kan sikre meg god plass.

Dette, i kombinasjon med jævelskapen av nokre hælar, tenkjer eg må vere den ultimate komboen for god sikt.

Men nei.

Her kjem Ole, Dole og Doffen og stiller seg rett framføre meg. Utsikta mi er no skulderpartiet til Dole.

Sinnet kokar i meg, men eg bit meg i leppa for å ikkje sleppe det laus.

«Du kunne jo spurd om dei kan flytte seg», tenkjer nok du. Ja, det kunne eg, men eg tykkjer det er ubehageleg å seie ifrå.

Så her er mine krav:

Alle som er over 173 cm høge, må stå bakarst i salen. Om dei kom med nokon som er lågare, too damn bad. Bak med deg! Og dei må kjøpe eigen billett, som er litt dyrare, for å kompensere for alt arealet dei opptek.

Føyer du deg ikkje, bit eg deg i knehasen.

Innlegget blei først publisert i studentavisa Studvest.