Derfor blir nåløyet for trangt for ny vei og bane mot Voss

Tiden for store og viktige veiprosjekt er ikke over. Men det kan komme til å ta lengre tid å få realisert dem.

Det har skapt reaksjoner at Statens vegvesen vil utsette byggingen av ny vei og jernbane mot Voss.

Kjell Inge Davik Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen

Når forslaget til veibudsjett er tomt, kommer næringslivsledere i Bergen med bitende innspill i BT.

Alle på Vestlandet er i «sjokk» etter at Statens vegvesen leverte innspillet til NTP 2025-2036

En milliard kroner i planleggingsmidler står i fare for å «havne på bunn av Osterfjorden»

Vegvesenet har ikke sett alle medieoppslagene om «Norge verste vei»

Innspillene er til å forstå, men hvorfor har det blitt slik?

Statens vegvesen har ansvar for 10.500 kilometer riksvei. Det aller meste av veinettet vi skal bruke om ti år, vil være det samme som vi kjører på dag. Derfor er det viktig å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan og bygge nytt der vi må.

Samtidig er det et stort behov for å starte flere nye veiprosjekt for å bedre trafikksikkerhet, rassikkerhet, øke forutsigbarhet for næringslivet og fremkommelighet for alle. E16 Arna–Stanghelle er et meget godt eksempel på dette.

Vegvesenet har i flere år ment at dette må realiseres. Derfor har vi brukt i underkant av en milliard kroner til å planlegge vei- og jernbaneprosjektet.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen mener kritikerne burde vært forberedt på en ny hverdag med mindre penger.

Mye har skjedd i Norge og Europa siden Stortinget våren 2021 vedtok dagens NTP. Der ble det lagt opp til å bruke i snitt 20,5 milliarder kroner til nye riksveier hvert år.

I den siste NTP-bestillingen fra Samferdselsdepartementet skulle Vegvesenet vise hva en videreføring av 2023-budsjettet vil si for norsk veibygging. Det gir i snitt 9,4 milliarder kroner til riksveibygging hvert år i Norge fra 2025 til 2036.

Alle som har fulgt med i norsk samferdselspolitikk det siste året, burde være forberedt på det som kan bli den nye hverdagen for norsk veibygging.

Statsbudsjettet ga oss et meget stramt riksveibudsjett da det ble vedtatt før jul i 2022. I forslaget ble investeringsbudsjettet til Vegvesenet redusert med 2,6 milliarder kroner. Det ga Vegvesenet 10,6 milliarder kroner å bygge riksveier for.

Det gjorde at det ikke var rom for å starte de tre tunnelprosjektene E134 Oslofjordtunnelen, E134 Røldal–Seljestad og E6 Megården–Mørsvikbotn.

De tre prosjektene lå øverst på prioriteringslisten vi sendte til Samferdselsdepartementet i forbindelse med statsbudsjettet for 2023. E16 Arna–Stanghelle lå på 7. plass på samme listen. En viktig årsak til dette er at KS2 ikke er ferdig før til høsten 2023.

Samtidig har vi 32 veiprosjekt under bygging. Store milliardprosjekt som E39 Rogfast og OPS-prosjektene rv-555 Sotrasambandet og Hålogalandsvegen i Nordland vil medføre store økonomiske bindinger i årene 2025–2030.

Med snaut ti milliarder kroner i året får vi ikke prioritert veiprosjekt som E16 Arna–Stanghelle. Skulle vi gjort det, ville de tre andre tunnelprosjektene måtte vike for E16 Arna–Stanghelle i vårt innspill til ny NTP.

Dette er veiprosjekt som er ferdig planlagt og sendt videre til politiske myndigheter for vedtak om finansiering. Milliardene strekker ikke til, og store deler av budsjettet er bundet i veiprosjekt som Stortinget har vedtatt.

Vi har en portefølje på 25 veiprosjekter som vi forbedrer og prioriterer på. Planen er fortsatt at listen skal gjennomføres. Med mindre penger må vi legge prosjektene etter hverandre. Vi får ikke startet opp mange veiprosjekt samtidig frem til 2030.

Vi vil selvsagt fortsette planarbeidet på de viktige veiprosjektene i og rundt Bergen. Tiden for store og viktige veiprosjekt er ikke over. Men det kan komme til å ta lengre tid å få realisert dem.