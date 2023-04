Vi lar oss ikke definere av en bilvei

Vårt prosjekt går blant annet ut på å få bedre byluft, ta vare på naturen og sørge for gode betingelser for næringslivet.

Venstre har ikke tenkt å være et aktivistisk nisjeparti for bilister à la Frp, skriver byråd og førstekandidat, Per-Arne Hvidsten Larsen.

Per-Arne Hvidsten Larsen Byråd for finans, næring og eiendom og 1. kandidat for Venstre i Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I sin kamp for bilismen kommer første nestleder i Fremskrittspartiets ungdom (Fpu), Magnus Thorsen, i BT både med feilslutninger om Ringvei øst og kortslutninger om Venstre.

Thorsen presterer å si at «Spørsmålet om Ringveg øst handler sådan i bunn og grunn om hva slags parti Bergen Venstre ønsker å være». Fremskrittspartiet og Fpu tar kanskje utgangspunkt i bilveier når de skal fortelle hva de står for, men man skal være rimelig omtåket av eksos for å tro at Venstre gjør det samme.

Venstre er Norges liberale parti. Vi kjemper for frihet og muligheter for hver enkelt, samtidig som vi tar vare på miljøet og hverandre. I Bergen går vårt liberale prosjekt blant annet ut på å få bedre byluft, ta vare på naturen rundt oss og sørge for gode betingelser for næringslivet.

En ny Ringveg øst skal blant annet sørge for at flaskehalsen i Grimesvingene, mellom Fana og Arna, forsvinner.

Vi kommer aldri til å la en bilvei definere oss. Men dersom vi tar Thorsen på ordet, hva sier vår Ringveg øst-politikk om oss? Om noe viser den politikken at vi er i stand til å prioritere klima og miljø, sikre kollektivtransport, ta vare på næringslivets behov, holde fremdrift og ta trafikksikkerhet på alvor.

Vi forholder oss også til fakta i saken. Som at Statens vegvesen selv sier at Ringveg øst ikke gir en stor ringveieffekt og ikke vil bidra til å redusere trafikken betydelig på dagens E39 gjennom sentrum.

Les også Åsane-banen kan tidligst stå ferdig i 2032: – Veldig mange ukjente faktorer

Hovednøkkelen for å redusere trafikken sentralt er ifølge Statens vegvesen nemlig videre satsing på gang-, sykkel- og kollektivtiltak, kombinert med økte restriksjoner for biltrafikk. Ringveg øst reduserer imidlertid sårbarheten i veisystemet og åpner samtidig for at vi kan (og må) innføre kraftig trafikkreduserende tiltak i sentrum, som for eksempel økte bompenger.

I alle de byrådene vi har sittet i har vi jobbet for gode løsninger for klima, kollektiv, næringsliv og trafikksikkerhet. Vi har prioritert Klauvaneset – Vågsbotn på grunn av trafikksikkerhet og situasjonen nord i Åsane, samtidig som vi har rettet oppmerksomheten mot det virkelige problemet med veien øst for Ulriken, nemlig Grimesvingene og strekningen Arna – Midtun.

Vi lar oss ikke definere av en bilvei, og det er opplagt at vi ikke har tenkt å være et aktivistisk nisjeparti for bilister à la Frp. Vi er derimot det «liberale, næringsvennlige og borgerlige partiet med grønt tilsnitt» som Thorsen etterspør.