Vi klarer oss

Nyt livet på Østlandet, Trude Helen Hole.

Trude Helén Hole reagerte på åpenlys narkohandel her i området rundt Korskirken. Nå får hun svar.

Per Gunnar Lunde Oseng Sosionom og ansatt på rusfeltet

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.

Etter å ha lest ditt leserinnlegg i BT 20. april er jeg sikker i min sak. Jeg støtter deg i din totalvurdering, Trude Helén Hole! Ikke flytt tilbake til Bergen!

Vi klarer oss uten slike holdninger her hos oss.

Du kaller byen vår for et reir.

Å renovere gatene for det vi ikke liker, har vi brukt mer enn nok ressurser på.

Per Gunnar Lunde Oseng er sterkt kritisk til innlegget fra Trude Helen Hole.

Rusavhengige trenger ikke ditt perspektiv for å få et bedre liv. Ingen av oss gjør det. Vi trenger et godt utbygd hjelpetilbud, trygge plasser å oppholde oss, i en by der vi tar vare på hverandre. Uten stigma.

Nyt livet på Østlandet! Her i byen kommer vi ikke med sånne karakteristikker når vi beskriver medmenneskers lidelse.

Kjøss meg!