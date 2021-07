Jeg er krenket av dem som er krenket på mine vegne

Det mest skuffende er NRKs veike holdning i denne saken.

Humorinnslagene som NRK har slettet, var ikke rasistiske, mener Kristoffer Gustavsen. Foto: Privat

Kristoffer Gustavsen I denne sammenheng først og fremst asiat

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg liker Nicolay Ramm. Lahtikrampe, Vinter-LOL, Alpestreker. En god dose selvironi og uskyldig moro. Men så kom jo dagen da også denne humoren har krenket en ny gruppe.

Influenser Jenny Huse reagerer sterkt på Nicolay Ramm-parodien på japanske gameshows. Det samme gjør journalist Maria Sung Ae Lervik, som mener det er et «tydelig eksempel på at asiater er en gruppe det er akseptert å latterliggjøre i Norge».

Som asiat burde jeg visstnok være krenket. Det er jeg, men ikke på samme måte som Huse og Lervik. Jeg blir krenket av at alle asiater skjæres over en kam. Jeg blir krenket av dem som er krenket på mine vegne.

Det er ikke sånn at alle parodier, sketsjer og humorinnslag latterliggjør andre. Det er klart at den parykken og aksenten for noen er dårlig humor. Likevel, Ramm gir oss et skråblikk på gameshow, en del av japansk kultur som for mange av oss, meg selv inkludert, er både rar og fascinerende.

Vi må tåle å tulle litt med hverandre. Spesielt når det åpenbart ikke er på en nedverdigende og slem måte. Ramm har verken spraytannet seg eller gjør suspekte øvelser med øynene. Det er snakk om en parykk og en aksent.

Les også Prinsen har kysset en sovende Snøhvit i over 80 år. Så ble det bråk. Hadde hun gitt sitt samtykke?

For hva blir konsekvensen av at det ikke skal være lov lenger? Jeg synes fortsatt det skal være lov til å ta på seg løsbart og skinnvest og herme trønderdialekt, eller ta på seg en Volvo-genser og snakke med tykk L om baconterninger og kartongvin fra Sverige.

Hvis gruppe for gruppe skal bli krenket av humor og stereotypiske fremstillinger, er det ikke mye igjen å lage underholdning av. Alle franskmenn spiser ikke snegler og frosker til middag og kvelds. Det er ikke bare kvinnelige servitører i Tyskland som serverer øl i tolitersmugger. Men vi humrer og ler litt. Og det er slettes ikke ment nedverdigende eller slemt.

I VG gir influenser Jenny Huse uttrykk for at NRKs humorinnslag var støtende. Foto: Faksimile, VG.no

Det er provoserende at noen få lettkrenkede folk, som misforstår intensjonen med en parodi, både skal få sette agendaen for hva som er greit å tulle med i NRK, men også får bli talerør for en hel gruppe.

Rasisme mot nordmenn med asiatisk opphav er reelt. Derfor er det synd at en parodi blir trukket frem som et eksempel. Det gjør kampen mot rasisme vanskeligere og skaper støy rundt en problemstilling som i høyeste grad fortjener spalteplass. Medieoppmerksomheten rundt Ramm er et sidespor for denne debatten.

Vi kan gjerne diskutere humorinnslag, men å gå i harnisk og kreve innslag fjernet mens man slenger om seg med anklager om rasisme, er rett og slett fordummende for debatten.

Det mest skuffende er NRKs veike holdning i saken. Her har Norges største mediebedrift – med en armé av manusforfattere, tekstforfattere, ansatte i etikkavdelingen og komikere – godkjent sketsjen og publisert. Og fremfor å stå opp for sine ansatte om noe som åpenbart ikke var rasistisk, legger de seg på rygg og gir krenkemakerne rett.

NRKs valg om å avlyse egne episoder er heller ikke spesielt konsekvent. Du kan tulle med dansker, polakker og finner. Det er det rikelig av i NRKs arkiver. Men japansk kultur kan man ikke tulle med. For da blir «vi» asiater krenket.

Når NRK tror de gjør oss en tjeneste ved å fjerne sketsjen, så er det i realiteten en bjørnetjeneste. Jeg er ganske sikker på at vi ikke er en stille majoritet asiater som føler oss krenket. Men noen ropte høyt, og NRK gikk til hundekurven sin sporenstreks.

Det er opp til enhver hva man blir krenket av. Men det betyr ikke at man har rett, eller at NRK skal fjerne humor. Ei heller er det riktig at noen ytterst få mennesker skal få definere hva som er greit på vegne av en større gruppe.