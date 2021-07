Me i Høgre må slutte å seie idiotiske ting om 22. juli

Støre har heilt rett i at alle på høgresida har eit spesielt ansvar.

«Minnemarkeringa vart delvis overskygd av Fabian Stang sitt usmakelege Facebook-innlegg same dag», skriv innsendaren. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Marius Olaussen Styremedlem i Fyllingsdalen Høgre

Det er gledeleg å sjå at denne sommaren er prega av debatt om 22. juli og det manglande oppgjeret etter terroren. Det kan sjå ut som me har byrja å ta steget mot ei ny forståing for mange.

Me går i retning eit reelt oppgjer med høgreekstremismen som førte til tragedien. Under minnekonserten 22. juli i år sa Erna Solberg: «Forhåpentlegvis har vi blitt litt klokare.»

Diverre tyder mykje på at det ikkje gjeld alle.

Minnemarkeringa vart delvis overskygd av Fabian Stang sitt usmakelege Facebook-innlegg same dag. Stang si manglande evne til å unnskylde seg på ein ordentleg måte gjer heller ikkje situasjonen betre.

Fabian Stang skreiv at Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjer 22. juli om til partipolitikk. Det er å tolke Støre i absolutt verste meining. Han har faktisk ikkje gjort terroråtaket til partipolitikk. Snarare tvert imot.

Fabian Stang (til h.) tolkar Jonas Gahr Støre i verste meining, hevdar innsendaren. Foto: Fredrik Hagen / Audun Braastad / NTB

Støre sa at alle på høgresida har eit spesielt ansvar for å ta avstand frå høgreekstremisme. Det har han heilt rett i. Ikkje berre har han rett, men me på høgresida har også brukt dei siste ti åra på å vera dørgande stille kvar gong høgreekstrem terror skal diskuterast. Det går ikkje.

Det er fleire ting me i Høgre må snakke om. Til dømes har Høgre i regjering vore med på å finansiere rasistbloggen Human Rights Service. Om me ønskjer truverd i denne saka, må me slutte med dette.

Vidare har me ein elefant i rommet som heiter Framstegspartiet. Ein dag blir det naudsynt å snakke om kor lite lurt det var å sleppe enkelte Frp-politikarar inn i regjering.

Me må også vere klokkeklare i møte med konspirasjonsteoriar knytt til terroren, til dømes Eurabia-konspirasjonen eller ideen om snikislamisering. Desse ideane var heilt sentrale for terroristen. Dette er konspirasjonsteoriar som handlar om at muslimar held på å ta over Europa og ønskjer å skifte ut befolkninga på heile kontinentet med muslimar.

Desse konspirasjonsteoriane har ingen rot i verkelegheita og er reint sprøyt.

Heldigvis kan me på høgresida starte med noko enkelt. Me kan slutte å seie idiotiske ting om 22. juli som seinare må beklagast. Det famøse Facebook-innlegget til Fabian Stang er ikkje det einaste dømet på høgrepolitikarar som seier idiotiske ting.

Det er berre tre år sidan Jan Tore Sanner presterte å lire av seg at AUF hadde «dratt Utøya-kortet». Han hadde i det minste vett nok til å beklage skikkeleg for seg, utan at det forbetrar situasjonen nemneverdig.

Denne type utspel mot AUF og Ap er usmakelege og ikkje akseptable. Høgre kan ikkje vere eit parti der tillitsvalde politikarar til stadigheit må beklage idiotiske uttaler om 22. juli.