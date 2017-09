I helsepolitikken er det blitt viktigare å spare kroner enn å verne om liv og helse.

På leiarplass seier BT (4.9) at det er nødvendig å gje avslag på dyr hjelp som kan redde livet til kreftpasientar. Avisa meiner at slik prioritering er nødvendig fordi det elles ville gå ut over andre pasientgrupper.

Altfor mange lir og dør fordi helsevesenet har for lite pengar. Det er ikkje berre kreftpasientar som får mindre behandling enn i andre land. Det gjeld også mange andre svake og sårbare pasientgrupper.

Eg syns det er uakseptabelt.

Ei av desse forsømde gruppene er pasientane på psykiatriske sjukehus. I fjor hadde VG ein serie om dette. Det avslørt at her skjer massive lovbrot med beltebruk og anna tvang. Helsetilsynet sviktar totalt.

Ei anna sårbar gruppe er pasientar på sjukeheimane. I fjor kom ein rapport frå ei grundig studie om tilstanden på sjukeheimane våre. Det var ei skrekkhistorie. Nesten halvparten av pasientane lever og dør med store smerter. Og mange har redsel, pustevanskar, depresjon og kvalme. Mange pasientar dør brått og uventa, og utan at personalet ser døden kome. Dermed kan dei verken gje smertelindring eller varsle pårørande.

Forrige veke kunne TV2 fortelje at det er om lang syv gonger så mange som ventar på plass på sjukeheimar som det regjeringa fortel oss. Samtidig intervjua Aftenposten forskarar som fortel at kommunane undervurderer behovet for sjukeheimar. Om ikkje noko drastisk vert gjort, vil situasjonen derfor bli enno verre i framtida. Fellesnemnaren for dei nemnde områda er mangel på ressursar. I helsepolitikken er det blitt viktigare å spare kroner enn å verne om liv og helse.

Har vi fått ein politisk elite og eit samfunn som ignorerer dei svake? Kva fortel det om verdiane våre? Det vert snakka i store ord om likeverd. Det verkar som at dette i praksis ikkje gjeld dei gamle og sjuke.