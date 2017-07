Skal BTs kriterier for hvem som heretter kan ansettes som kulturledere i Bergen legges til grunn, blir det færre, ikke flere, å velge mellom, mener Kodes styreleder, Henning Warloe.

Med ulne karakteristikker som «bindinger og forbindelser» og «en innsidejobb» forsøker BTs Frode Bjerkestrand å legge et slør av mistenkelighet, inhabilitet og uryddighet over prosessen rundt ansettelse av ny direktør på Kode. Det er litt uklart hva BT vil med dette, og på hvilket grunnlag det skjer.

Men det spørs om BT har tenkt gjennom signaleffekten av at Vestlandets storavis med bred pensel nærmest diskrediterer en motivert og kompetent ny kulturleder, og etter beste evne prøver å psyke ham ut flere måneder før han har startet i jobben med følgende overskrift på forsiden: «Petter Snare bør vandre rundt her i byen med en enorm prestasjonsangst.» Inne i avisen fulgt opp med «Han må forholde seg til undring over bindingene til de to Høyre-herrer Thuestad og Warloe ... gjennom hele åremålet sitt.» BT spår altså seks vanskelige år for den nye direktøren; det er litt av en velkomst!

Fakta: Petter Snare (47) Ble tirsdag presentert som Kode Kunstmuseene i Bergens ferske direktør. Tiltrer 1. oktober.

Konkurrerte med fem andre søkere, og var den eneste på listen som var unntatt offentligheten.

Styreleder i Bergen Kunsthall og Bergen Assembly

Har jobbet som kemner i Nedre Romerike.

Er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i ledelse fra NHH.

Men hvilke bindinger er det avisens kulturredaktør mener eksisterer, og som folk vil undre seg over? Når det gjelder mitt eget og høyst upersonlige forhold til Petter Snare, har vi kun samarbeidet i ett år og for 25 år siden, i ett styre, aldri siden. Vi har aldri vært private venner eller møttes i private sammenhenger, kun på offentlige kulturarrangementer en håndfull ganger. Hvis så sporadisk kontakt skulle diskvalifisere en jobbsøker blir det ikke mange som kan ansettes.

Det er også slik at Kodes ansettelsesutvalg har bestått av syv andre, selvstendige og kompetente personer. Alle har de selv kunnet gjøre seg opp en mening om de kandidatene vi skulle vurdere. At valget falt på Snare var en enstemmig beslutning. BT fastslår at «styret ved Kode har ansatt en de kjenner godt fra før».

Det er bare én av mange gale påstander. Petter Snare var faktisk den av kandidatene vi kjente minst fra før. Vår ambisjon har kun vært å finne den beste kandidaten blant dem som ønsket å søke. Vi kunne nok gjerne ønsket oss en lengre søkerliste. Men skal BTs kriterier for hvem som heretter kan ansettes som kulturledere i Bergen legges til grunn, blir det færre, ikke flere, å velge mellom.