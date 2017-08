Skal energien kunne utnyttes i Europa, er nok kabelkapasitet avgjørende.

Skal verden nå målene i Paris-avtalen og sikre at vi unngår de verste følgene av klimaendringene, er en markant overgang fra fossil til fornybar energi en forutsetning. Norge er en av verdens største produsenter av vannkraft, og har et unikt utgangspunkt for å være en tung aktør i skiftet som allerede er godt i gang. Både som «batteri» for Europa gjennom magasinkapasitet, men også ved å øke produksjonen og magasinkapasiteten av fornybar energi de neste tiårene. Skal energien kunne utnyttes i Europa, er nok kabelkapasitet selvsagt avgjørende.

Sol- og vindenergien Europa er avhengig av for å nå egne utslippsmål, har den svakheten at man er avhengig av alternative energikilder når det er overskyet og vindstille. Her har Norge ansvar for å delta for at verden i fellesskap lykkes med å redusere klimagassutslippene. Samtidig ligger det store forretningsmuligheter for produsentene våre.

Selv om motstanderne av flere kraftkabler til utlandet glemmer det, er det vel også kraftselskapene, norsk industri og norske arbeidsplasser som fortjener utviklingsmuligheter? En industri hvor inntektene i all hovedsak går direkte til offentlige eiere.

Venstre er selvsagt enig i at tilgang på kortreist, billig fornybar energi er et fortrinn for den viktige prosessindustrien vår. Derfor setter vi i gang med prosjekter som også kan øke produksjonen av fornybar energi. Selv om tiden for store, nye vannkraftutbygginger er over, skjer det utrolig mye spennende med andre energikilder. Vi prioriterer derfor fortgang i fullskala pilotprosjekter for blant annet havvind, pumpekraftverk, jordvarme og mer.