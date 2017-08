Ungdom går rundt med mobilen i hånden, i håp om at sjefen skal gi dem en vakt.

Forutsigbarhet og stabilitet er noe av det vi i Norge verdsetter høyt. Et organisert arbeidsliv gjennom trepartssamarbeidet, trygge jobber, relativt høye lønninger og en fast prosentstilling er viktige faktorer. Men for ungdom i butikkbransjen er det trygge arbeidslivet i oppløsning.

I lang tid har denne bansjen vært sett på som en av de tryggeste å jobbe i. Matvarehandelen har vært anerkjent som særdeles trygg, da folk uansett må kjøpe mat. Bransjen hadde faste prosentstillinger, som ga trygghet for arbeidstakerne.

Nå er butikkbransjen kanskje den mest usikre og rotete bransjen å arbeide i, spesielt for ungdom. Handelssektoren er i stor grad bemannet av unge studenter som ønsker en sideinntekt for å ha råd til husleien, og av ungdom som ønsker 100 prosent stilling for å få boliglån. Arbeidsgiverne ønsker nemlig ikke lengre å ansette ungdom i prosentstillinger, men deler heller ut nulltimerskontrakter eller midlertidige stillinger.

En lavprosent- eller nullprosent-kontrakt, betyr i praksis at du som arbeidstaker ikke kan kreve å jobbe et visst antall timer. Arbeidsgiver står derimot fritt til å ringe ungdommene som er ansatt på kort varsel, for å høre om de kan jobbe tre timer ekstra. Det betyr at lønningene varierer fra måned til måned, noe som gjør det vanskelig for leietakere å vite om de kommer til å ha råd til leien neste måned.

Ungdom vil heller aldri få boliglån når de har en arbeidskontrakt på 13,5 prosent med mulighet for merarbeid. Det skaper stygge situasjoner der ungdom går rundt med mobilen i hånden, i håp om at sjefen skal gi dem en vakt. Det må det bli slutt på.

Unge arbeidstakere utnyttes også. Det er nemlig ikke lov å dele opp faste stillinger i Norge for å skape ulovlig deltid. Men unge i sin første jobb tør ofte ikke si imot sjefen sin. Spesielt ikke når de har en nulltimerskontrakt og er avhengig av at sjefen tilkaller dem til vakter.

Det blir heller ikke anmeldt etter at Høyre og Frp endret den kollektive søksmålsretten. Før kunne Handel og Kontor saksøke bedrifter på vegne av medlemmet. Nå må den 20 år gamle arbeidstakeren selv ta initiativet til et søksmål, og hva slags 20-åring har motet til det? Svaret er veldig få, om ingen.

For å bevare det trygge og gode norske arbeidslivet, er vi nødt til å redusere andelen nulltimerskontrakter og midlertidige stillinger. For ungdom er det viktig å kunne planlegge fremtiden sin, men den muligheten blir stadig mindre. Her trengs det en regjering på arbeidstakernes side, at ungdom blir medlem av fagforeningen på jobben, og at de blir mer skolert i hvordan arbeidslivet skal fungere i Norge.

Det er på tide at regjeringen rydder opp før denne trenden sprer seg videre til andre sektorer.