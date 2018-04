Denne muligheten må politikerne gripe.

Kommuner og fylkeskommuner har en sterk felles interesse i regionreformen. De må samarbeide fremover.

Regionreformen, som den nye vestlandsregionen er en del av, har som sitt fremste formål å bidra til økt kvalitet og effektivitet i samfunnsprosessene, samtidig som demokratiet styrkes.

I rapporter, utredninger, stortingsmeldinger og stortingsdebatter over en årrekke, har de to nevnte hensynene utkrystallisert en prinsipielt ny rolle for landets fylkeskommuner, nemlig rollen som samfunnsutvikler.

I denne inngår også strategiske oppgaver.

Reformens hovedidé er at samfunnsprosessene skal styres nedenfra.

Dette plasserer regionene som et styringsmessig mellomnivå, med kommunene på den siden og staten på den andre. Dette gir regionene, eller fylkene, en sentral rolle.

Samfunnsutviklerrollen innebærer at regionene blant annet skal mobilisere interessene regionalt, koordinere disse, og gjennomføre politikken.

Reformen stiller nye krav til partiene, politikerne, administrasjonene og det demokratiske grunnfjellet. Kravene gjør den nye rollen mer krevende, men samtidig mer interessant.

Som ledd i reformen vil også vestlandsregionen få tilført nye oppgaver og ressurser fra staten. Det er fastsatt prinsipper for hvordan denne oppgavefordelingen skal gjennomføres.

Der er vi nå. En offentlig utredning fra desentraliseringsutvalget ble lagt frem 1. februar og er nå ute på høring. Der er spesifiserte funksjoner foreslått overført til regionene.

En interessant side ved regionreformen er at den bygger på forslag fra en regjering, da utgått av Høyre og Frp, som inntil for få år siden var innbitte motstandere av en regionreform. Onde tunger vil ha det til at reformen er påtvunget Solberg-regjeringen av Venstre og Kristelig Folkeparti.

Dette er i tilfelle bare en del av sannheten.

Tor Høvik (arkiv)

Realiteten bak reformen er nok at de fleste med innsikt i statens styringsutfordringer – også i regjeringen – har innsett at en reform er tvingende nødvendig.

Uten grunnleggende endringer i landets styrings- og beslutningssystem, vil det norske samfunnet bli den store taperen i de dramatiske og akselererende endringsprosessene verden går gjennom. For det jeg vet kan denne erkjennelsen ha sittet langt inne i regjeringen. Det kan oppleves som tungt å måtte oppgi tidligere bastante oppfatninger. Dette avspeiles i reformens begrunnelse, som kunne vært langt tydeligere.

Det kan derfor være behov for overordnet å gå opp noen av de prinsipielle aspektene ved regionreformen, når den nye vestlandsregionen settes i kraft 1. januar 2020.

Marita Aarekol (arkiv)

Det er nå omtrent 15 år siden vestlendingene – inkludert rogalendinger og sunnmøringer – debatterte spørsmålet om etablering av en vestlandsregion.

Hovedsynspunktet den gangen var at en regional, fleksibel og sektorovergripende styringsstruktur kunne være langt bedre enn den statlige. Statens styringsstruktur ble beskrevet som fjern, fragmentarisk og håpløst ineffektiv, med 36 direktorater eller forvaltningsområder, alle med sin egen regionale inndeling, og uten evne og vilje til samarbeid.

Det ble påpekt at for kommuner og fylkeskommuner representerte denne strukturen et nærmest vanvittig spill av tid og ressurser.

Den sentraliserte statlige styringsstrukturen hadde imidlertid sine forsvarere, særlig innenfor Høyre og Fremskrittspartiet. Sammen med de ambivalente på Stortinget, stoppet de planene for en vestlandsregion.

Men en holdningsendring har likevel vært på gang.

Den kan ha begynt med det såkalte Oppgavefordelingsutvalget (NOU 2000:22), som foreslo en radikalt ny arbeidsdeling mellom stat og fylkeskommuner. Denne utredningen – som har stått sentralt i prosessene frem mot regionreformen – har vært en viktig del av det kritiske lys som har vært satt på statens måte å organisere sin virksomhet på.

For mange ble også Gjørv-rapporten etter terroren 22. juli en vekker.

Rapporten, og den påfølgende samfunnsdebatten, kastet et grelt lys over de fundamentale samarbeids- og samhandlingsproblemene innenfor beredskaps- og nødetatene, etater hvis samfunnsoppdrag nettopp går ut på samhandling.

Ronald E. Hole (arkiv)

Hensynene til effektivisering og demokratisering henger nøye sammen. Reformen slår fast at oppgaver og beslutningsmyndighet skal legges på «lavest mulig effektive nivå», samtidig som avgjørelser som krever «utøvelse av politisk skjønn eller vurdering» skal legges til folkevalgte organer. Det betyr kommuner eller fylkeskommuner.

Dette er viktige bidrag til demokratiet.

Etter min oppfatning har kommuner og fylkeskommuner en sterk felles interesse i regionreformen. Dette tilsier at det bør være et strategisk samarbeid om reformens gjennomføring i fortsettelsen.

Med utgangspunkt i regionreformens prinsipper for oppgavefordeling, har desentraliseringsutvalget foreslått overføring av en rekke spesifiserte oppgaver til fylkeskommunene. Forslaget omfatter 4760 årsverk, budsjettposter på ca. 15 milliarder og vil innebære flytting av en del stillinger ut fra Oslo.

Med andre ord: en god begynnelse.

Erfaring fra tidligere utflyttingsprosesser tilsier motstand, protestskrik og forsøk på omkamp. Med tanke på denne delen av prosessen, er det viktig å minne om følgende:

Regionreformen er helt nødvendig for å møte kravene til omstilling i et samfunn i sterk og akselererende forandring.

Reformen åpner for en svært tiltrengt vitalisering av demokratiet.

Prinsippene for oppgavefordeling er vedtatt av Stortinget og forplikter aktørene.

Reformen vil lett kunne kveles dersom det ikke medfølger tilstrekkelige ressurser.

Regionreformen representerer store muligheter for vestlendingene – og en radikal fornying av landets politiske styringsstruktur.

Denne muligheten må politikerne gripe.