Kjære Bergen bystyre, hva driver dere med? Har dere helt mistet kontakten med velgerne? Dere flår bilister til skinnet. Vi som er avhengige av bil, skal betale for dem som ikke bruker bil. Dette henger ikke på greip. Det må bli en stopp på galskapen. Nok er nok!

Da bomringen kom i 1986, ble vi lovet at den skulle bort etter 15 år. Bystyrer kom, og bystyrer gikk. Dette ble en inntekt bystyret kalkulerte med. Formålet var ikke lenger å finansiere veier og utgifter til bilismen. Bybanen skulle betales, og bompengene økte.

Neste sak som kom opp, var forurensning i byen. Bilismen inn til byen måtte bremses. Det ble satt opp målestasjoner, og alle viste rødt på dårlige dager. Datokjøring og økte bompenger ble resultatet, og nye bomstasjoner dukket opp som paddehatter rundt i vår vakre by.

Nå har dere vedtatt og startet utbygging av 13 nye bomstasjoner rundt vår by. Ja, selv pendlerne fra Arna må betale, om de så bare kjører forbi. Og sentrum er ikke spart. For selv midt i byens kjerne skal det kreves inn. For alle må betale.

Dere der inne i byens sal, dere som skal bestemme hva som er rett og riktig for byens innbyggere. Tenker dere på alenemoren som har tre barn? Hun er i full jobb og skal ha barna i barnehage, SFO og skole. Hun skal på jobb, og så hente barna. De skal på fritidssysler tre ganger i uken. Og hver dag passerer hun bommene kanskje fem-seks ganger, om ikke mer. Har hun dårlig råd og har en eldre dieselbil, og for dette blir hun straffet med ekstra høye bompenger. I tillegg må hun kjøre i rushtrafikken, og da blir det enda noen tusen i året.

Har dere tenkt på henne? Hvordan skal hun få økonomien til å gå rundt?

Det er folk og familier, småbarnsfamilier som flytter og skifter jobb for å unngå å bli rammet av dette vanstyret dere bedriver. Folk flytter fra byene og ut i distriktet. De vil ha stabile omgivelser og har forventninger til utgifter de kan takle. Folk vil ikke sitte på nåler og frykte hva bystyret kan finne på.

Dette er et vanstyre dere ikke lenger kan drive på med. Hva med å sette tæring etter næring? Vis dere verdige det vervet dere har fått. For dere er valgt av bergenserne for å jobbe for dem, ikke for å forbruke pengene deres. Byens befolkning er lei. Luta lei.