Min mor må ha hjelp til alt. Det vet jo ikke alle de som stepper inn i ferier.

Noen har det travlere enn andre i sommervarmen, og det får konsekvenser for de som ikke har muligheten til å si ifra selv. På sykehjemmene er det fullt opp med ferievikarer og ufaglærte. Mange flinke, selvsagt, men også mange uerfarne og nye i faget.

Privat

Jeg tror at de fleste på sykehjem har det sånn noenlunde. Mye er bra, men mange får nok langt i fra god oppfølging og en tilfredsstillende hverdag.

Som pårørende gjennom mange år, har jeg sett mye. Min søster og jeg bruker å spøke med at vi kan steppe inn som vikarer på mors sykehjem når som helst.

Vi vet når Hallvard skal ha medisinen sin, når Greta bruker å legge seg, hvordan det er best for Tone å sitte, hvilke dager Per har det virkelig ille, og når han er bra. Vi vet når den og den er på jobb, og når vi selv må regne med å trå til litt ekstra for å være sikre på at vår mor får den oppfølgingen hun trenger.

Det er ofte god stemning på sykehjemmet, men også mange dager, svært mange, der de ansatte har det så travelt at de i svært liten grad klarer å møte behovene til dem som bor der. Om sommeren blir dette ekstra synlig.

Min mor må ha hjelp til alt. Det vet jo ikke alle vikarene og de som stepper inn i ferier. Hun fikk en dag et smørbrød med rekesalat satt foran seg. Det var helt uangripelig for henne.

Hvordan skulle hun fysisk sett holde en brødskive, tung av salat som falt ned på begge sider, ta små biter, legge dette tilbake på fatet og så spise dette uten å grise og søle og samtidig faktisk få i seg noe av det? Helt umulig.

Tanken var nok god. Sommer og rekesalat hører sammen.

Dette sier bare noe om behovet for kvalifiserte og nok antall ansatte på sykehjemmene. Det er i disse yrkene lønningene må opp, det er her vi må satse i fremtiden.

Et sivilisert samfunn tar seg av sine svakeste. Vi har fortsatt en lang vei å gå.