Vi som reiser med Skyss er mennesker. Det er trist at vi blir møtt med total mistillit.

Vi som jevnlig benytter oss av buss og bane betaler godt for oss.

Billetter kjøpes. Periodebilletter fornyes. Vi betaler med glede, føler oss idealistiske og ønsker å være miljøvennlige.

At det ville kostet oss mindre av både tid og penger å ta bilen til jobb, velger vi å overse. Vi gleder oss i stedet over å bli transportert omkring med buss og bane.

Men hva skjer den dagen periodebilletten skal fornyes, og livet akkurat da har gitt deg bekymringer og mye å tenke på, slik at du glemmer å fornye den?

Da sitter du gjerne i egne tanker på Bybanen. Tanken på at du ikke har gyldig billett streifer deg ikke. I månedsvis har du jo fartet rundt med periodebilletten, ubekymret.

Du aner faktisk ikke at du sitter der uten gyldig billett. Hadde du tenkt på det, hadde du straks sørget for å fornye periodebilletten din. For det siste du ønsker, er å snike på Bybanen.

Du er nemlig en person som liker å betale for deg og bidra til fellesskapet. Dette er en holdning du også har lært videre til barna dine.

Så, der sitter du på Bybanen, oppslukt av dine egne tanker. Plutselig kommer en Securitas-vakt og ber deg om å vise frem billetten. Du er trygg på at du som vanlig har billett og åpner billettappen og vil vise den. Sjokkert oppdager du at billetten er utløpt.

Da husker du hvilken dato det er, og at du har glemt å fornye periodebilletten.

Du prøver å forklare deg. Securitas-vakten henviser deg til å klage til Skyss. Du betaler boten på 950 kroner.

I Oslo glemte Ap-politiker Hadia Tajik å kjøpe billett på trikken. Hun slapp bot. Har Skyss noe å lære av østlendingene?

Ville det være helt urimelig å gi oss muligheten til å fornye periodebilletten idet forglemmelsen blir oppdaget?