Ruspolitikk handler om å beskytte de sårbare i samfunnet vårt. Når vi vet at økt tilgjengelighet bidrar til økt bruk, er ikke legalisering veien å gå for å redusere rusproblemer.

I BT tirsdag 10. april kunne vi lese at Unge Venstre vil ha statlig utsalg av cannabis og andre stoffer de definerer som «mindre skadelige». Fra alkoholforskningen vet vi at økt tilgjengelighet bidrar til økt bruk. Det er god grunn til å anta at dette også gjelder andre rusmidler.

Derfor er legalisering av cannabis og LSD er et særdeles dårlig forslag som vil føre til økte problemer.

Norge har blant den laveste rusbruken i Europa. Dette er en positiv bunnotering vi må beholde. Tallene gir en klar indikasjon på at forbud virker for å begrense tilgang, og derfor også bruk. Det er viktig å beholde i fremtiden.

Fra steder som allerede har legalisert cannabis, ser vi at bruken har økt. I Colorado, som legaliserte i 2012, har sett en økning av trafikkdrepte som får påvist THC i blodet ved obdusksjon. Dette kan ikke si noe om påvirkningen var årsak til ulykken da sporstoffer kan påvises etter man ikke lenger er påvirket, men det var også en økning i aktivt cannabispåvirkede. Også antall akuttinnleggelser på sykehus har økt.

Det var imidlertid også en økning i de som testet positivt for aktiv cannabispåvirkning i Colorado.

Cannabis og LSD har en klar risiko ved bruk. Dette gjelder spesielt for unge mennesker. Forbudet gir et signal om risiko ved bruk, noe som reduserer sosial aksept. Forsking tyder på at oppfattet risiko knyttet til bruk påvirker viljen til å prøve.

Normaliseringen av rusmidler fra fremtredende personer og media kan gi ungdom et inntrykk av at cannabis og andre rusmidler nærmest er ufarlige. Det er ikke et folkekrav å legalisere flere rusmidler. Her er Unge Venstre i utakt med folket. En undersøkelse fra 2016 viste at 77 prosent støtter forbudet.

Å legge til rette for økt tilgjengelighet av rusmidler er ikke veien å gå for å få ned rusavhengigheten i Norge. Det viktigste vi gjør i ruspolitikken er å forebygge at mennesker får problemer. Derfor bør Venstre si nei til legalisering.